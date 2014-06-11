Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "11 Haziran 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm X-T1’in güncellenmiş yeni versiyonu kullanıma sunulabilir

X-Sistem fotoğraf makineleriyle başarılı bir çizgi yakalayan Fujifilm, FujiRumors’un son haberine göre serinin önemli modellerinden X-T1’in güncellenmiş yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Çok büyük farklar taşımayacağı ve X-T1b ismiyle gelebileceği belirtilen modelin, daha yüksek çözünürlüklü bir vizör taşıyacağı bilinen ilk teknik detaylar arasında yer alıyor. Makinenin resmi duyurusunun ise bu ay yapılabileceği söyleniyor.









Canon





Canon 7D Mark 2, 18 Ağustos tarihinde duyurulabilir

Piyasaya sunulması uzun zamandır beklenen Canon 7D Mark 2, CanonRumors’un haberine göre 18 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurulabilir. Haziran ayı sonunda birçok satış kanalında “üretimi durdurulmuş” modeller arasına gireceğini bildiğimiz 7D’nin yerine hazırlanan 7D Mark 2, yine site tarafından verilen bilgiler doğrultusunda beraberinde yeni bir STM kit lens ile “L” serisi zoom lens de getirecek. Makine uzun zamandır konuşulduğu kadarıyla da 2014 FIFA Dünya Kupası kapsamında bazı profesyonel fotoğrafçılar tarafından test edilecek. (CR)