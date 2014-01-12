Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Gariz, Nikon Df için hazırladığı deri kılıfını satışa sundu

Retro görünümlü birçok farklı fotoğraf makinesi modeli için yarım yapıda deri kılıflar hazırlayan Gariz, şimdi de Nikon’un FF (Tam Kare) sensörlü yeni modeli Df için benzer bir ürün satışa sundu. Oldukça şık görünen ve makinenin alt tarafında yer alan önemli girişleri kapatmayan kılıfın, şimdilik stok olarak bitmiş olmasına rağmen kısa süre içerisinde 128$ fiyat etiketiyle elde edilebilir duruma geleceği belirtiliyor.





















Leica





Leica T (Typ 701) Nisan ayında resmi olarak duyurulabilir

Fotoğraf dünyasının prestijli ve köklü firmalarından Leica'nın geçtiğimiz dönemde Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde kayıt altına alınan yeni fotoğraf makinesi Leica T (Typ 701), Leica Rumors sitesinin elde ettiği bilgilere göre Nisan ayında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Yüksek ihtimalle APS-C sensör ile geleceği tahmin edilen makinenin, üretim yeri olarak da Almanya gösteriliyor.



