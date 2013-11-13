Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung, resmi internet sitesi üzerinde yeni bir fotoğraf makinesi listeledi

Hazırladığı ürünler ile fotoğraf sektörü içerisinde istediği başarıyla ulaşamayan firmalardan Samsung, resmi internet sitesi üzerinde tanıtımı yapılmamış “NXF” isimli yeni bir fotoğraf makinesi listeledi. İçerisinde “F” harfi olduğu için FF yani Tam Kare sensöre sahip olabileceği düşünülen model hakkında şimdilik başka hiçbir ayrıntılı bulunmuyor.













Canon





Canon, daha hassas Dual Pixel CMOS AF sistemi için yeni bir patent aldı

İlk olarak 70D DSLR modeli üzerinde karşımıza gelen ve özellikle sunduğu otomatik netleme performansı ile büyük beğeni toplayan Dual Pixel CMOS AF teknolojisi, Canon’un aldığı yeni bir patente göre geliştirilmeye devam ediyor. Alınan patent doğrultusunda mevcut teknolojiye göre çok daha fazla hassaslık sağlayabileceği belirtilen sistem, bu sayede kararlı netleme ve sürekli video netleme konusunda daha etkili bir yapı ortaya koyacak. Bu yeni teknolojinin ise 7D Mark 2, 6D Mark 2 ve 5D Mark IV gibi çıkması muhtemel fotoğraf makineleri üzerinde kullanılabileceği tahmin ediliyor.







