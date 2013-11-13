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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Samsung

Samsung, resmi internet sitesi üzerinde yeni bir fotoğraf makinesi listeledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı ürünler ile fotoğraf sektörü içerisinde istediği başarıyla ulaşamayan firmalardan Samsung, resmi internet sitesi üzerinde tanıtımı yapılmamış “NXF” isimli yeni bir fotoğraf makinesi listeledi. İçerisinde “F” harfi olduğu için FF yani Tam Kare sensöre sahip olabileceği düşünülen model hakkında şimdilik başka hiçbir ayrıntılı bulunmuyor.



Canon

Canon, daha hassas Dual Pixel CMOS AF sistemi için yeni bir patent aldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
İlk olarak 70D DSLR modeli üzerinde karşımıza gelen ve özellikle sunduğu otomatik netleme performansı ile büyük beğeni toplayan Dual Pixel CMOS AF teknolojisi, Canon’un aldığı yeni bir patente göre geliştirilmeye devam ediyor. Alınan patent doğrultusunda mevcut teknolojiye göre çok daha fazla hassaslık sağlayabileceği belirtilen sistem, bu sayede kararlı netleme ve sürekli video netleme konusunda daha etkili bir yapı ortaya koyacak. Bu yeni teknolojinin ise 7D Mark 2, 6D Mark 2 ve 5D Mark IV gibi çıkması muhtemel fotoğraf makineleri üzerinde kullanılabileceği tahmin ediliyor.



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Elefue 5 yıl
Bu sayfada benimde hergün merakla beklediğim bir sayfa oldu artık
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serkanozg 5 yıl
canonun yeni makinalarıyla ilgili hiç duyum var mı 5dm4 mesela. nikonun makinaları piyasaya çıkmadan 3 4 ay önce her şeyini biliyoruz ama canon 54 . bölgede mi nerde araştırma yapıyorsa son saniyeye kadar bir şey belli olmuyor.
youtube da şu dual pixel olayının videolarını bakabilirsiniz hayranım bu teknolojiye
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my54 5 yıl
bu teknolojiyi kompakt makinelere uygulayamaz mı?
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Ed - 5 yıl my54
o teknolojiyi mümkün kılan AF modülünün kendisi kompakt makine kadar zaten :)
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zerocontrol 5 yıl
Dual pixel teknolojisi inanılmaz şekil de iyi calisiyor bazen kararsiz kaldigi olabiliyor ama (ozellikle karanlikta) yeni sistemde buna dikkat erderler heralde :)
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fotifoti 5 yıl
teşekkürler can :) ssverek takip ediyorum
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CanTnçr 5 yıl fotifoti
fotifoti

teşekkürler can :) ssverek takip ediyorum

Çok teşekkür ederim
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