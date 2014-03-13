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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

DpReview, Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM | C lens için fotoğraf galerisi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli kanallarından DpReview, Sigma’nın geçtiğimiz CES 2014 fuarı kapsamında tanıttığı lens modellerinden Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM | C için yeni bir fotoğraf galerisi yayınladı. APS-C sensörlü Canon, Nikon, Pentax, Sigma ve Sony fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen ve sunduğu aralık ile günlük ve 1:3 büyütme değeriyle ise yakın çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyan lens, firmanın yeni tasarım anlayışıyla geliyor, Sony ve Pentax modeli hariç optik görüntü sabitleme teknolojisi barındırıyor ve dahili ultrasonik netleme motoru barındırıyor. 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM | C’nin performansını gözler önüne sermek için Canon Rebel T5i kullanılarak DpReview ekibi tarafından çekilen örnek fotoğraflara ve galeriye buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon

Nikon, YouTube üzerinde “Nikon Behind the Scenes” isimli yeni bir video serisi başlattı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün öncü firmalarından Nikon, tutkulu fotoğraf meraklılarını eğitmek adına YouTube üzerinde Nikon Behind the Scenes adını verdiği yeni bir video serisi başlattı. Profesyonel fotoğrafçılar Joe McNally, Corey Rich ve Tamara Lackey tarafından çekilen videoların “ışığı okumak” adı verilen ilk bölümünü direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Joe McNally’nin tecrübelerini aktardığı ilk bölüm içerisinde daha çok ışık ve flaş kullanımı üzerine yoğunlaşılmış.

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WarSaw 5 yıl
resimdeki michael jackson mu?
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artenis 5 yıl
Ellerinize sağlık ;)
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Ken Block43 5 yıl
ah sharks power, senin makro fotograflarını görünce imreniyorum


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