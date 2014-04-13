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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Tamron

Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD’nin resmi satış fiyatı belli oldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Tamron tarafından APS-C DSLR fotoğraf makineleri için geliştirilen ve 18-300mm odak uzaklığıyla hem geniş açı hem de zoom ihtiyacını bir arada karşılayabilen 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD, bünyesinde hızlı ve sessiz çalışmasıyla tanınan PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoru barındırıyor ve VC (Vibration Compensation) titreşim önleme sistemiyle elde yapılan çekimlere büyük oranda yardımcı olabiliyor. 0.39m minimum netleme mesafesiyle 1:2.9 büyütme verebilen 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC, teknik olarak Canon EF, Nikon F (DX), Sony Alpha bağlantı yapısı desteği, 7 diyafram bıçağı, 540 gram ağırlık, 67mm filtre çapı ve neme karşı dayanıklı kompakt gövde yapısı gibi detaylar sunuyor. Lensin daha önce ortaya çıkmayan fiyat etiketi ise Tamron tarafından 629$ olarak açıklanmış durumda. Lens bir problem olmazsa Mayıs ayı içerisinde raflardaki yerini alıyor. (DP)


Leica

Yeni Leica S orta format fotoğraf makinesi Photokina kapsamında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli fotoğraf makinesi üreticileri arasında yer alan Leica, LeicaRumors’un haberine göre yeni geliştirdiği orta format fotoğraf makinesini Photokina fuarı kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. 40 ile 50MP arası bir CMOS sensör ile hazırlandığı düşünülen Leica S, söylentiler doğruysa 4K video çekim kapasitesine de sahip olabilir. (LR)


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ozeba 5 yıl
Sharks hatirliyor musun bir zamanlar hayalimiz vardi 8-500 mm wide-tele f:2.8 super zoom lens yapalim diyorduk. Yavas yavas oraya dogru ilerliyor galiba teknoloji
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CanTnçr 5 yıl ozeba
ozeba

Sharks hatirliyor musun bir zamanlar hayalimiz vardi 8-500 mm wide-tele f:2.8 super zoom lens yapalim diyorduk. Yavas yavas oraya dogru ilerliyor galiba teknoloji


Vallaha millet talep ettikçe firmalar abanıyor. Dur bakalım şu tahmini 24-2000mm f/3.5 - 8.5 lensli Nikon Collpix P700 nasış bir şey olacak. Adamlar 1.3 kg ağırlıktan bahsediyor düşünse kompkat makine bu
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filteke 5 yıl
16-300 lens fiyat olarakta iyi durumda, tam alınacak bir lens
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QuexSeeL 5 yıl
Sonunda Alpha uyumlu aradığım aralıkta bir lens geldi.
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