Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon, beyaz renkli Kiss X7 / Rebel SL1/ EOS 100D DSLR fotoğraf makinesini Amerika pazarı için de duyurdu
Canon, 2013 Kasım ayında Japonya pazarına özel olarak görücüye çıkarttığı beyaz renkli Kiss X7 / Rebel SL1/ EOS 100D DSLR fotoğraf makinesini Amerika pazarı için de duyurdu. Teknik olarak18 megapiksel çözünürlüğünde Hibrit CMOS sensör, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim kapasitesi, DIGIC 5 görüntü işlemcisi, 100-12800 ISO aralığı, saniyede 4 kare seri çekim hızı ve 3" Clear View II çoklu dokunmatik LCD ekran gibi detaylar ile karşımıza gelen White Kiss, 116.8x90.7x69.4mm boyut ve 407gr gövde ağırlığı yanında Canon'un EF ve EF-S lensleriyle de tam uyumlu olarak çalışabiliyor. Amerika pazarına dahil edilen Canon Kiss X7 / Rebel SL1/ EOS 100D, EF-S 18-55mm F3.5-5.6 STM lens modeliyle beraber 749$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. (Dp)
İnceleme
TheCameraStoreTV, Leica T (Type 701) incelemesini yayınladı
Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, bu sefer tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz Leica T (Type 701) fotoğraf makinesini inceledi. AUDI Design ortaklığında alüminyum materyalden üretilen makine tasarımı, gövde tutuşu ve geniş ekranıyla beğenilirken, daha ucuza satılan makinelerin gerisinde kalan bazı teknik detaylarıyla olumsuz yorumlar aldı. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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