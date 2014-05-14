Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Mayıs 2014"

5 yıl
239
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon, beyaz renkli Kiss X7 / Rebel SL1/ EOS 100D DSLR fotoğraf makinesini Amerika pazarı için de duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon, 2013 Kasım ayında Japonya pazarına özel olarak görücüye çıkarttığı beyaz renkli Kiss X7 / Rebel SL1/ EOS 100D DSLR fotoğraf makinesini Amerika pazarı için de duyurdu. Teknik olarak18 megapiksel çözünürlüğünde Hibrit CMOS sensör, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim kapasitesi, DIGIC 5 görüntü işlemcisi, 100-12800 ISO aralığı, saniyede 4 kare seri çekim hızı ve 3" Clear View II çoklu dokunmatik LCD ekran gibi detaylar ile karşımıza gelen White Kiss, 116.8x90.7x69.4mm boyut ve 407gr gövde ağırlığı yanında Canon'un EF ve EF-S lensleriyle de tam uyumlu olarak çalışabiliyor. Amerika pazarına dahil edilen Canon Kiss X7 / Rebel SL1/ EOS 100D, EF-S 18-55mm F3.5-5.6 STM lens modeliyle beraber 749$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. (Dp)

İnceleme

TheCameraStoreTV, Leica T (Type 701) incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, bu sefer tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz Leica T (Type 701) fotoğraf makinesini inceledi. AUDI Design ortaklığında alüminyum materyalden üretilen makine tasarımı, gövde tutuşu ve geniş ekranıyla beğenilirken, daha ucuza satılan makinelerin gerisinde kalan bazı teknik detaylarıyla olumsuz yorumlar aldı. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 5 yıl
Bu nedir ya oyuncak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-2: TouchWiz arayüzü ve yeni uygulamalar 5 yıl Dizüstümüze SSD takıyoruz "WD Black 2 SSD ve HDD bir arada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim