Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un çıkması muhtemel D2300 ve P8000 fotoğraf makineleri konuşulmaya başlandı

Geçtiğimiz günlerde yeni hazırladığı kompakt fotoğraf makinelerini görücüye çıkartan Nikon, gelen bilgilere göre D2300 DSLR ile Coolpix serisi P8800 kompakt modelleri üzerinde de çalışma gösteriyor. NikonRumors’un elde ettiği bilgilere göre makinelerin detayları ise şimdilik aşağıdaki şekilde sıralanıyor.





Nikon D2300





Dünyanın en ufak DSLR fotoğraf makinesi

Yüksek ihtimal optik vizör taşımayan bir gövde

D2300 ismi ilerleyen dönemde değiştirilebilir

290 gram gövde ağırlığı

Tahmini duyurulma tarihi Mayıs 2014





Nikon Coolpix P8000





2014 Nisan ya da Mayıs ayında tahmini duyurulma

24- 120mm f/2.0 - 3.0 lens (3 ED ve 1 SPD element)

Coolpix ailesinde ilk olarak 1-inç boyutunda sensör

3-inç LCD ekran

PASM modları





İki yeni fotoğraf makinesinin de CP+ 2014 fuarı kapsamında karşımıza çıkmayacağı yapılan tahminler arasında.













Fujifilm





Fujifilm’in X200 model isimli fotoğraf makinesi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor

X-Sistem fotoğraf makineleriyle hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir başarı yakalayan Fujifilm’in, X200 model isimli çıkması muhtemel yeni fotoğraf makinesi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. FujiRumors’un yeni bir kaynaktan edindiği son gelişmeler doğrultusunda üzerinde 24MP çözünürlüğünde X-Trans sensör taşıyacağı açıklanan X200, aynı zamanda X100S’den çok daha hızlı otomatik netleme performansı ortaya koyabilecek, hareketli ekranıyla farklı açılarda rahat kullanım sağlayacak, yeni geliştirilen sabit lensle gelecek ve yine bünyesinde X100S modelinden (X-T1 kadar iyi olmadığı belirtiliyor) daha iyi bir elektronik vizör barındıracak. X200’ün X100 ile X100S üzerine geliştirildiği söyleniyor ve şimdilik daha fazla ayrıntı yer almıyor.





Not: Görsel temsilidir.