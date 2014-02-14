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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Şubat 2014"

5 yıl
11,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’un çıkması muhtemel D2300 ve P8000 fotoğraf makineleri konuşulmaya başlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde yeni hazırladığı kompakt fotoğraf makinelerini görücüye çıkartan Nikon, gelen bilgilere göre D2300 DSLR ile Coolpix serisi P8800 kompakt modelleri üzerinde de çalışma gösteriyor. NikonRumors’un elde ettiği bilgilere göre makinelerin detayları ise şimdilik aşağıdaki şekilde sıralanıyor.

Nikon D2300

  • Dünyanın en ufak DSLR fotoğraf makinesi
  • Yüksek ihtimal optik vizör taşımayan bir gövde
  • D2300 ismi ilerleyen dönemde değiştirilebilir
  • 290 gram gövde ağırlığı
  • Tahmini duyurulma tarihi Mayıs 2014

Nikon Coolpix P8000

  • 2014 Nisan ya da Mayıs ayında tahmini duyurulma
  • 24- 120mm f/2.0 - 3.0 lens (3 ED ve 1 SPD element)
  • Coolpix  ailesinde ilk olarak 1-inç boyutunda sensör
  • 3-inç LCD ekran
  • PASM modları

İki yeni fotoğraf makinesinin de CP+ 2014 fuarı kapsamında karşımıza çıkmayacağı yapılan tahminler arasında.



Fujifilm

Fujifilm’in X200 model isimli fotoğraf makinesi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makineleriyle hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir başarı yakalayan Fujifilm’in, X200 model isimli çıkması muhtemel yeni fotoğraf makinesi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. FujiRumors’un yeni bir kaynaktan edindiği son gelişmeler doğrultusunda üzerinde 24MP çözünürlüğünde X-Trans sensör taşıyacağı açıklanan X200, aynı zamanda X100S’den çok daha hızlı otomatik netleme performansı ortaya koyabilecek, hareketli ekranıyla farklı açılarda rahat kullanım sağlayacak, yeni geliştirilen sabit lensle gelecek ve yine bünyesinde X100S modelinden (X-T1 kadar iyi olmadığı belirtiliyor) daha iyi bir elektronik vizör barındıracak. X200’ün X100 ile X100S üzerine geliştirildiği söyleniyor ve şimdilik daha fazla ayrıntı yer almıyor.

Not: Görsel temsilidir.

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DH Misafiri 5 yıl
www.bolumsonucanavari.com giremiyorum, Düzeltin Lütfen.
Site saldırgan olarak belirtilmiş
oi62.tinypic.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

www.bolumsonucanavari.com giremiyorum, Düzeltin Lütfen.

Site saldırgan olarak belirtilmiş

oi62.tinypic.com/...

Bu sorun üzerinde çalışma yapılıyor. Kısa zaman içerisinide düzelecektir
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