Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon'un görüntü sabitleme teknolojisinin çalışma prensibi hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınladı

Elde yapılan fotoğraf çekimlerinde kullanıcılara büyük yardımı dokunan görüntü sabitleme teknolojileri (Canon'da IS), lensin içerisine yerleştirilen özel bir mekanizma sayesinde çalışıyor. Konu hakkında ayrıntılı bir yazı ve video hazırlayan Camera Technica isimli internet sitesi, özellikle ön elementi çıkartılmış Canon 18-55 lens modeli üzerinden sistemin işleyişini gözler önüne seriyor.

Site tarafından yayınlayan yazıya buradan ulaşabilir, videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

DxOMark

DxOMark, Tokina, Panasonic ve Nikon'a ait yeni lens incelemeleri yayınladı

Fotoğraf makineleri, lens modelleri ve son zamanlarda akıllı cep telefonlarının performanslarını inceleyen DxOMark'ın yeni konukları Tokina AT-X 116 PRO DX II, Panasonic Lumix G Vario 45-150mm ASPH, 45-200mm f/4-5.6 Mega OIS, Nikon AF-S Nikkor 500mm ve Nikon 600mm f/4G ED VR lens modelleri oldu. Lensleri ayrıntılı olarak inceleyen ve rakipleri ile karşılaştıran site, çok ciddi bir veri tabanına ulaşmış durumda.

Site tarafından yayınlayan yeni incelemelere buradan ulaşabilirsiniz.