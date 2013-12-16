Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Aralık 2013"

5 yıl
429
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Lomography

Lomography, Petzval lensini ön sipariş üzerinden satmaya başladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri ile tanıdığımız Lomography firması, Joseph Petzval tarafından 19. yüzyılda üretilen efsanevi Petzval lensini yeniden hayata döndürmek adına geçtiğimiz dönemde bir Kickstarter projesi başlatmış ve bu projeyi oldukça büyük bir başarı ile tamamlamıştı. Teknik olarak Canon EF ve Nikon F bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışabilen, 85mm odak uzaklığına, F/2.2 diyafram değerine, 30 derece görüş açısına, 67mm filtre çapına ve 1m minimum netleme mesafesine sahip olan bu lens, artık ön sipariş üzerinden satılmaya başlandı. Nikon ve Canon uyumlu olarak 599$ fiyat etiketiyle satılan lense ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Sony

Sony’nin 54 mega piksel çözünürlüğe sahip sensörü 2015 yılında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde kullanıma sunduğu FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, hatırlayacağınız üzere kısa zaman önce ortaya çıkan bir gelişme doğrultusunda 54 mega piksel çözünürlüğe sahip bir FF sensör ile gündeme gelmişti. Bünyesinde 2460 gibi oldukça yüksek netleme noktası barındıracağı belirtilen sensörün, %76’lık kısmının da netleme için ayrılacağı söylenmişti. Yeni gelen bilgilere görse ise bu sensör klasik RGB (Bayer / Ayrıntılı bilgi için tıklayın) piksel yapısına sahip olmayacak. Sigma’nın Foveon sensörleri haricinde uzun yıllardır görüntüleme sektörünün merkezinde bulunan Bayer RGB sensör yapısı, görünüşe göre yeni teknolojiler ile geride kalacak ve büyük ihtimal bu yeni sistemler Sony tarafından 2015 yılı içerisinde karşımıza çıkartılacak.

Sony’den ayrıca 2014 – 2015 dönemi için 24 mega piksel ve 36 mega piksel FF sensöre sahip A-Mount ile E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni fotoğraf makineleri de bekleniyor.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 5 yıl
Geçen bu petzval ın vivitar çakmasını hayyamda gördüm o bile mükemmeldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 5 yıl
54 mp iyi bir gelişme gibi dursa da konuyla uzaktan alakalı olabilir ama merak ettiğim "hubble teleskobu" uzaydaki bilmem kaç ışık yılı uzaktaki görüntüleri nasıl görüntüleyebiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 5 yıl
bu lens ne o öyle çevirince fitil çıkaracak gaz lambası gibi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: 97 dakikalık dolu dolu teknoloji şovu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim