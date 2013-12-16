Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Lomography





Lomography, Petzval lensini ön sipariş üzerinden satmaya başladı

Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri ile tanıdığımız Lomography firması, Joseph Petzval tarafından 19. yüzyılda üretilen efsanevi Petzval lensini yeniden hayata döndürmek adına geçtiğimiz dönemde bir Kickstarter projesi başlatmış ve bu projeyi oldukça büyük bir başarı ile tamamlamıştı. Teknik olarak Canon EF ve Nikon F bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışabilen, 85mm odak uzaklığına, F/2.2 diyafram değerine, 30 derece görüş açısına, 67mm filtre çapına ve 1m minimum netleme mesafesine sahip olan bu lens, artık ön sipariş üzerinden satılmaya başlandı. Nikon ve Canon uyumlu olarak 599$ fiyat etiketiyle satılan lense ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.









Sony





Sony’nin 54 mega piksel çözünürlüğe sahip sensörü 2015 yılında geliyor

Son dönemde kullanıma sunduğu FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, hatırlayacağınız üzere kısa zaman önce ortaya çıkan bir gelişme doğrultusunda 54 mega piksel çözünürlüğe sahip bir FF sensör ile gündeme gelmişti. Bünyesinde 2460 gibi oldukça yüksek netleme noktası barındıracağı belirtilen sensörün, %76’lık kısmının da netleme için ayrılacağı söylenmişti. Yeni gelen bilgilere görse ise bu sensör klasik RGB (Bayer / Ayrıntılı bilgi için tıklayın ) piksel yapısına sahip olmayacak. Sigma’nın Foveon sensörleri haricinde uzun yıllardır görüntüleme sektörünün merkezinde bulunan Bayer RGB sensör yapısı, görünüşe göre yeni teknolojiler ile geride kalacak ve büyük ihtimal bu yeni sistemler Sony tarafından 2015 yılı içerisinde karşımıza çıkartılacak.





Sony’den ayrıca 2014 – 2015 dönemi için 24 mega piksel ve 36 mega piksel FF sensöre sahip A-Mount ile E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni fotoğraf makineleri de bekleniyor.







