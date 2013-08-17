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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Olympus

Olympus OMD E-M1, E-M5 üzerinde kullanılan sensör ile satışa sunulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus'un beklenen yeni fotoğraf makinesi OMD E-M1 hakkında ortaya çıkan dedikodular bitmek bilmiyor. Daha önce öğrendiğimiz kadarıyla yeni DSLR tarzı tutma bölümüne, 16MP sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip olması beklenen modelin, 43Rumors internet sitesinin oldukça sağlam kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre firmanın hali hazırda satılmakta olan E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün modifiye ("Anti Aliasing" filtresi olmadan) edilmiş haliyle geleceği belirtiliyor.
Olympus E-M1 beklentiler doğru çıkarsa resmi olarak Eylül ayında duyurulacak. 
Sigma
Sigma'nın Art serisi yeni 24mm f/1.4 DG HSM lens modeli yakında duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle son zamanlarda ürettiği lens modelleri ve kullanıma sunduğu servisler ile adından sıkça söz ettiren Sigma, söylentiler doğruysa Art serisi 24mm f/1.4 DG HSM lens modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni tasarım anlayışı doğrultusunda üretilmesi beklenen lensin hazır olduğu ve 2013 sonu ya da 2014 başında resmi olarak satışa çıkartılacağı söyleniyor. Ayrıca tahminler 24mm f/1.4 DG HSM lens modelinin 1000$ altında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.

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m@hm@ 5 yıl
Olympus bu yazılanları yapacakmı dersiniz? Bide az büyük sensör koysa tam olacak....
Bu arada sharks hocam haberlerini ilgiyle okuyoruz teşekkürler
2 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 5 yıl m@hm@
m@hm@

Olympus bu yazılanları yapacakmı dersiniz? Bide az büyük sensör koysa tam olacak....
Bu arada sharks hocam haberlerini ilgiyle okuyoruz teşekkürler


Çok teşekkürler
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fss1403 5 yıl m@hm@
m@hm@

Olympus bu yazılanları yapacakmı dersiniz? Bide az büyük sensör koysa tam olacak....
Bu arada sharks hocam haberlerini ilgiyle okuyoruz teşekkürler


Sensor buyutemez musteri kaybeder yari yolda birakmaktir bu ,uretilen lensler sonucta m43 icin uretildi. Zaten omd yi hic bir dslr apsc kameraya degismem.
1 Yanıt Yanıtla
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jimi1984 5 yıl
Sigma resmen favorim artık...

Helal olsun adamlara valla hani bir de 135mm 1.8 art çıkartırlarsa başımı saygıyla eğerim karşılarında :)

35mm bomba , 85mm bomba , 70mm bomba , 18-35mm 1.8 bomba :D

Tamron eskiden daha güçlü gelirdi optik bakımdan ama Sigma aldı yürüdü gitti :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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ozturert 5 yıl jimi1984
jimi1984
Sigma resmen favorim artık...

Helal olsun adamlara valla hani bir de 135mm 1.8 art çıkartırlarsa başımı saygıyla eğerim karşılarında :)

35mm bomba , 85mm bomba , 70mm bomba , 18-35mm 1.8 bomba :D

Tamron eskiden daha güçlü gelirdi optik bakımdan ama Sigma aldı yürüdü gitti :)

Sigma gözüme ilk 150 ve 180mm makrolarla girdi. 24-70 ve 70-200 Canikon kadar iyi değil ama Jimi'nin bahsettiği aletler çok iyi.
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