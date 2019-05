Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’den kısa zaman içerisinde yeni bir X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi geliyor

Retro tasarımlı X-Sistem fotoğraf makineleriyle büyük beğeni toplayan Fujifilm, resmi Facebook Bangladeş hesabı üzerinden sorulan bir soruya kısa zaman içerisinde yeni bir X-Sistem lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi (MILC) duyuracaklarını belirterek cevap verdi. Şimdilik hiçbir ayrıntı verilmeyen bu modelin, FujiRumors tarafından X-Pro1”S” olabileceği düşünülüyor.













Canon





Canon, EF 800 f/5.6L IS II’nin geliştirme duyurusunu sonbahar aylarında yapabilir

Canon’un özellikle doğa ile spor fotoğrafçılığı için geliştirdiği ve uzun zamandır üretimini yapmadığı lensi EF 800mm f/5.6L IS USM, CanonRumors’un aldığı bilgilere göre yerini EF 800 f/5.6L IS II’ye bırakacak ve bu yeni lensin geliştirme duyurusu önümüzdeki sonbahar aylarında yapılacak. 300, 400, 500 ve 600mm lens modelleri gibi hafif bir materyalden üretileceği belirtilen Canon EF 800 f/5.6L IS II, aynı zamanda daha iyi otomatik netleme performansı, titreşim azaltma sistemi ve optiklerle karşımıza çıkacak.