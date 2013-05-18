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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.        
Ikelite 
Ikelite, Panasonic GH3 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kompakt ve DSLR fotoğraf makineleri için ürettiği birçok su altı haznesi ile tanıdığımız Ikelite'ın Panasonic GH3 uyumlu yeni hazne modeli, kullanıcıların makinelerini 60m metre derinliğe indirebilmelerine imkan verebiliyor. Sağ ve sol tarafında yer alan kollar sayesinde su altında rahat kullanılabilen hazne, makinenin önemli tuşlarına erişim imkanı yanında, şeffaf gövde yapısı sayesinde vizör ve LCD ekranın görüntülenmesini sağlayabiliyor. Firmanın farklı aksesuarları ile kullanılabilen hazne, 249 x 175 x 16mm boyutlara, 2.4 kg ağırlığa ve 1500$ fiyat etiketine sahip.
DxOMark
DxOMark, Nikon D600 ile kullanılabilecek en iyi lens modellerini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha önce de Nikon D800 için benzer bir tavsiye listesi yayınlayan DxOMark, lensleri 50mm, 85mm-105mm, standart zoom, ultra geniş açı, geniş açı, geniş açı zoom ve telefoto olmak üzere yedi kategoriye ayırarak listeyi oluşturmuş. Her kategoride Nikon D600 üzerinde yüksek performans verebilecek lenslerin isimlerini, puanlarını ve fiyatlarını yayınlayan sitenin hazırladığı yararlı listeye buradan ulaşabilirsiniz. 
DigitalRev 
DigitalRev, Canon Rebel SL1 / EOS 100D için hazırladığı video incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Farklı tarzı ile fotoğraf dünyasında zaman zaman büyük tepki toplayan Kai, üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi olarak lanse edilen Canon EOS 100D için hazırladığı video incelemesini yayınladı. İlk duyurulduğu zaman boyutları nedeniyle hem beğeni toplayan hem de eleştirilere maruz kalan EOS 100D, teknik olarak 18MP CMOS sensöre, DIGIC 5 görüntü işlemcisine, 3-inç dokunmatik LCD ekrana, Full HD video çekim kapasitesine ve 9 noktalı otomatik netleme sistemine sahip.
DigitalRev tarafından hazırlanmış video incelemeyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Srcn81 6 yıl
Harika fotoğraf makineları var..
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