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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mayıs 2015"

4 yıl
2,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm
Fujifilm X-T10 ile çekilmiş örnek fotoğraf yayınladı 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflar da yayınlandı. Makinenin farklı ISO, lens ve ışık koşullarındaki performansını gözler önün seren örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Panasonic
Panasonic beklenen yeni fotoğraf makinelerini bugün duyaracak 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden Panasonic, Fujifilm sonrasında "G7, GX8 ve FZ300" model isimli fotoğraf makinelerini tüm detaylarıyla bugün kullanıcıların beğenisine sunacak. Modellerin tüm detayları için sitemizi takip etmeye devam edin.

Canon
Canon, yeni EF 50mm F/1.8 STM lensiyle çekilmiş örnekler yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Pazarın lider ismi Canon'un geçtiğimiz gün resmi duyursunu yaptığı yeni EF 50mm F/1.8 STM lensliyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Özellikle STM motoruyla dikkatleri üzerine çeken ve sessiz / kararlı otomatik netleme sunan modelin yapabildiklerini buradan ulaşabileceğiniz örnekler üzerinden inceleyebilirsiniz.
Nikon
Nikon, D810a SLR fotoğraf makinesinin satışa sunulma tarihini açıkladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz gökyüzü fotoğrafçılarına özel DSLR fotoğraf makinesi D810a, şirket tarafından Japonya merkezli olarak duyurulduğu kadarıyla 28 Mayıs 2015 tarihinde dağıtıma çıkıyor. Modelin 3800$ fiyat etiketi bulunacak.

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