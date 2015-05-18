Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mayıs 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm X-T10 ile çekilmiş örnek fotoğraf yayınladı

Panasonic

Panasonic beklenen yeni fotoğraf makinelerini bugün duyaracak

Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden Panasonic, Fujifilm sonrasında "G7, GX8 ve FZ300" model isimli fotoğraf makinelerini tüm detaylarıyla bugün kullanıcıların beğenisine sunacak. Modellerin tüm detayları için sitemizi takip etmeye devam edin.





Canon

Canon, yeni EF 50mm F/1.8 STM lensiyle çekilmiş örnekler yayınlandı

Pazarın lider ismi Canon'un geçtiğimiz gün resmi duyursunu yaptığı yeni EF 50mm F/1.8 STM lensliyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Özellikle STM motoruyla dikkatleri üzerine çeken ve sessiz / kararlı otomatik netleme sunan modelin yapabildiklerini buradan ulaşabileceğiniz örnekler üzerinden inceleyebilirsiniz.

Nikon

Nikon, D810a SLR fotoğraf makinesinin satışa sunulma tarihini açıkladı

Nikon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz gökyüzü fotoğrafçılarına özel DSLR fotoğraf makinesi D810a, şirket tarafından Japonya merkezli olarak duyurulduğu kadarıyla 28 Mayıs 2015 tarihinde dağıtıma çıkıyor. Modelin 3800$ fiyat etiketi bulunacak.