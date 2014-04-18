Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Nisan 2014"

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Zeiss
Zeiss, Otus 85mm F/1.4 lensini Photokina kapsamında duyuracak
Önemli lens üreticilerinden Zeiss, gelen bilgilere göre Otus 85mm F/1.4 lensini önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunacak. Zeiss’in şuan için Otus adıyla hazırladığı sadece 55mm F1.4 lensi bulunuyor ve 85mm F/1.4’ün 4000$’dan fazla bir fiyata sahip olabileceği tahmin ediliyor.
Not: Görsel temsilidir / (PR)
Sony
FF (Tam Kare) sensörü E-Mount fotoğraf makineleri için hazırlanan Mitakon 50mm F/.095 teknik olarak detaylandı
Japon lens üreticilerinden Mitakon’un FF (Tam Kare) sensörlü E-Mount bağlantı yapısına sahip Sony A serisi fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni lens modeli 50mm F/.095, ilk defa görüntülendi ve teknik özellikleri detaylandı. 20 Nisan tarihinde 799$ fiyat etiketiyle satılması beklenen lensin ayrıntıları ise şu şekilde sıralanıyor;
- Odak uzaklığı: 50mm
- Optik: 10 Elements (7 grup)
- Maksimum diyafram: f/0.95
- Minimum diyafram: f/16
- Filtre boyutu: 58mm
- Lens boyutu: 87mm (L) x 68.5mm (çap)
- Ağırlık: 720g
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