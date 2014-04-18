Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Zeiss





Zeiss, Otus 85mm F/1.4 lensini Photokina kapsamında duyuracak

Önemli lens üreticilerinden Zeiss, gelen bilgilere göre Otus 85mm F/1.4 lensini önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunacak. Zeiss’in şuan için Otus adıyla hazırladığı sadece 55mm F1.4 lensi bulunuyor ve 85mm F/1.4’ün 4000$’dan fazla bir fiyata sahip olabileceği tahmin ediliyor.









Sony





FF (Tam Kare) sensörü E-Mount fotoğraf makineleri için hazırlanan Mitakon 50mm F/.095 teknik olarak detaylandı

Japon lens üreticilerinden Mitakon’un FF (Tam Kare) sensörlü E-Mount bağlantı yapısına sahip Sony A serisi fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni lens modeli 50mm F/.095, ilk defa görüntülendi ve teknik özellikleri detaylandı. 20 Nisan tarihinde 799$ fiyat etiketiyle satılması beklenen lensin ayrıntıları ise şu şekilde sıralanıyor;





Odak uzaklığı: 50mm

Optik: 10 Elements (7 grup)

Maksimum diyafram: f/0.95

Minimum diyafram: f/16

Filtre boyutu: 58mm

Lens boyutu: 87mm (L) x 68.5mm (çap)

Ağırlık: 720g



