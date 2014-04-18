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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Nisan 2014"

5 yıl
199
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Zeiss

Zeiss, Otus 85mm F/1.4 lensini Photokina kapsamında duyuracak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli lens üreticilerinden Zeiss, gelen bilgilere göre Otus 85mm F/1.4 lensini önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunacak. Zeiss’in şuan için Otus adıyla hazırladığı sadece 55mm F1.4 lensi bulunuyor ve 85mm F/1.4’ün 4000$’dan fazla bir fiyata sahip olabileceği tahmin ediliyor. 

Not: Görsel temsilidir / (PR)

Sony

FF (Tam Kare) sensörü E-Mount fotoğraf makineleri için hazırlanan Mitakon 50mm F/.095 teknik olarak detaylandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Japon lens üreticilerinden Mitakon’un FF (Tam Kare) sensörlü E-Mount bağlantı yapısına sahip Sony A serisi fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni lens modeli 50mm F/.095, ilk defa görüntülendi ve teknik özellikleri detaylandı. 20 Nisan tarihinde 799$ fiyat etiketiyle satılması beklenen lensin ayrıntıları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • Odak uzaklığı: 50mm 
  • Optik: 10 Elements (7 grup) 
  • Maksimum diyafram: f/0.95 
  • Minimum diyafram: f/16 
  • Filtre boyutu: 58mm 
  • Lens boyutu: 87mm (L) x 68.5mm (çap) 
  • Ağırlık: 720g


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