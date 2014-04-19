Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samsung
Samsung NX3000, kısa bir süre içerisinde resmen duyurulabilir
Fotoğraf sektöründe aktif olarak yer alan firmalarından Samsung’un Endonezya merkezli olarak NX3000 modeli isimli fotoğraf makinesini kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Kablosuz Wi-Fi bağlantısı için yapılan bu kayıt doğrultusunda da makinenin kısa bir süre içerisinde duyurulabileceği söylenmeye başlandı. Hakkında herhangi bir görsel ya da teknik detay bulunmayan NX3000, NX2000’in yenilemesi olarak karşımıza çıkacak. (MR)
Fujifilm
Fujifilm'in X100 ve X100S'e özel tele dönüştürme lensi TCL-X100 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesini farklı ürünlerle desteklemeye devam eden Fujifilm’in tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz X100 ve X100S'e özel tele dönüştürme lensi TCL-X100 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Lensleri değiştirilemeyen X100 ve X100s’in önüne takılarak ve normalde 23mm olan odak uzaklığını 1.4 çarpan ile 33mm (50mm eşdeğeri) seviyesine getiren aksesuarın sunduğu kaliteyi burada ve burada yer alan örnekler ile rahatlıkla görebilirsiniz.
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