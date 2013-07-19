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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Sony      
Sony, NEX-5R isimli fotoğraf makinesini NEX-5T modeli ile yenileyebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle NEX ailesi ile fotoğraf sektörü içerisinde çok büyük bir atılım yapan Sony, gelen bilgilere göre NEX-5R isimli fotoğraf makinesi NEX-5T modeli ile yenilemeye hazırlanıyor. Eylül ayında çıkması beklenen NEX-5T modeli hakkında teknik detaylar henüz bilinmiyor olsa da firmadan ayrıca DSLR gövde yapısına ve FF sensöre sahip sahip iki yeni NEX serisi fotoğraf makinesi daha bekleniyor.

Canon
Canon 8D, bu sefer Çin merkezli bir alışveriş sitesi üzerinde ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon 7D Mark 2 modelini beklediğimiz dönem içerisinde Rusya merkezli bir alışveriş sitesi üzerinde ortaya çıkarak herkesi heyecanlandıran Canon 8D DSLR fotoğraf makinesi, bu sefer Çin merkezli bir alışveriş sitesi üzerinde ortaya çıktı. Fiyat bilgisi ve görseli yayınlanmayan modelin, teknik olarak 16.2 MP çözünürlüğüne, APS-C sensör yapısına, 45 otomatik netleme noktasına, dahili flaş olmayan yapıya ve tam manuel kullanım özelliklerine sahip olacağı belirtildi.
LensTip isimli internet sitesi, Canon'un EF 200-400 mm f/4 L IS USM 1.4x Extender lens modeli ile çekilmiş 36 yeni örnek fotoğraf yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sunduğu özellikler ile bütün doğal yaşam fotoğrafçılarının elde etmek istediği Canon EF 200-400 mm f/4 L IS USM 1.4x lens modeli hakkında 36 yeni örnek fotoğraf yayınlayan Lenstip, daha önce yayınlanan fotoğraflara oranla lensin farklı diyafram değerlerinden ortaya koyduğu performansı gözler önüne serdi. Yayınlanan fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

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jimi1984 5 yıl
Yok öyle bir dünya
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ozangunay 5 yıl
Canon model isimleri konusunda 9D den sonra ne yapacak acaba?10D 2000 lerinde başında çıkan bir gövde idi. Belki Apple' in yaptığı gibi "The New Ipad" tarzında "The New 9D" yaparlar 10D ismini atlamak için :)
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yukuberk 5 yıl
Sony NEX kadar mükemmel bir seri yok. Iso performansı tam kare modelleri solluyor. Sony yapıyor diğerleri bakıyor abi
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ozturert 5 yıl yukuberk
yukuberk

Sony NEX kadar mükemmel bir seri yok. Iso performansı tam kare modelleri solluyor. Sony yapıyor diğerleri bakıyor abi


Hangi modelleri solluyor örneğin?
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ozangunay 5 yıl yukuberk
yukuberk

Sony NEX kadar mükemmel bir seri yok. Iso performansı tam kare modelleri solluyor. Sony yapıyor diğerleri bakıyor abi


Hayırdır, Sony' den iş teklifi mi aldınız :)
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