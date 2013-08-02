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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Sigma       
Sigma 24-70 f/2 DG OS HSM lens modeligörüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf firmaları için üst seviye lensler üreten Sigma'nın geçtiğimiz günlerde dedikoduları gelen 24-70mm f/2 DG OS HSM lensinin ilk görseli ortaya çıktı. Firmanın yeni tasarım anlayışıyla üretilen lensin Photokina 2014 fuarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor ve modelin F/2 sabit diyafram değerine sahip 24-70mm aralığa sahip ilk lens modeli olacağı belirtiliyor.
Sony
Sony, NEX-5T modeli 13-14 Ağustos tarihlerinde resmi olarak tanıtılabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin hali hazırda satılmakta olan NEX-5R modelinin yerine tanıtılmasını beklediğimiz NEX-5T fotoğraf makinesi SonyAlpaRumors'un sağlam kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre 13-14 Ağustos tarihlerinde resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkartılabilir. Geçtiğimiz günler içerisinde de Tayvan NCC ajansı üzerinde ismi görüntülenen NEX-5T, teknik olarak ayrıntıları bilinmiyor olsa da birçok kişide büyük merak uyandırıyor.


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theyapici 5 yıl
bir de internal zoom ise tadından yenmez sigma
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First_Person 5 yıl
Sony ne sıklıkta güncelliyor yahu bu Nex serisini? Bir de gerçekten güncelliyor mu yoksa sadece adını mı değiştiriyor? 2-3 sene içinde hatırladıklarım: 5, 5N, 5R ve şimdi de 5T.
1 Yanıt Yanıtla +2
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dersamstagnachmittag 5 yıl First_Person
First_Person
Sony ne sıklıkta güncelliyor yahu bu Nex serisini? Bir de gerçekten güncelliyor mu yoksa sadece adını mı değiştiriyor? 2-3 sene içinde hatırladıklarım: 5, 5N, 5R ve şimdi de 5T.

Govdeyi degistiriyoelar genelde ama sensoru bilemiyorum
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