Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma

Sigma 24-70 f/2 DG OS HSM lens modeligörüntülendi

Büyük fotoğraf firmaları için üst seviye lensler üreten Sigma'nın geçtiğimiz günlerde dedikoduları gelen 24-70mm f/2 DG OS HSM lensinin ilk görseli ortaya çıktı. Firmanın yeni tasarım anlayışıyla üretilen lensin Photokina 2014 fuarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor ve modelin F/2 sabit diyafram değerine sahip 24-70mm aralığa sahip ilk lens modeli olacağı belirtiliyor.

Sony

Sony, NEX-5T modeli 13-14 Ağustos tarihlerinde resmi olarak tanıtılabilir

Sony'nin hali hazırda satılmakta olan NEX-5R modelinin yerine tanıtılmasını beklediğimiz NEX-5T fotoğraf makinesi SonyAlpaRumors'un sağlam kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre 13-14 Ağustos tarihlerinde resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkartılabilir. Geçtiğimiz günler içerisinde de Tayvan NCC ajansı üzerinde ismi görüntülenen NEX-5T, teknik olarak ayrıntıları bilinmiyor olsa da birçok kişide büyük merak uyandırıyor.



