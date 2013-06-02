Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Haziran 2013"

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Panasonic

Panasonic Lumix G6 fotoğraf makinesi hakkında yeni bir inceleme yayınladı

Panasonic'in Nisan ayı içerisinde duyurduğu orta seviye aynasız fotoğraf makinesini ayrıntılı olarak inceleyen Small Camera Big Picture isimli internet sitesi, makineyi yerine geldiği G5 modeline oranla fotoğraf performansı açısından sıçrama sağlamadığı açısından eleştirse de, özellikle video performansı açısından oldukça beğendiklerini belirtti. Site tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon'un 7D ve C100 modellerinin video çekim performansları karşılaştırıldı

Canon'un sağlam gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken DSLR fotoğraf makinesi 7D (1300$) ile üst seviye özellikler sunan C100 (5500$) sinema kamerası video performansları açısında karşılaştırıldı. İki kamera üzerinde de Sigma 30mm f/1.4 DC HSM lens modeli kullanılarak çekilen videoyu aşağıdan izleyerek, iki kameranın benzer koşullar altında ortaya koydukları performansı açıkça görebilirsiniz.







