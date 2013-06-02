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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.  
Panasonic
Panasonic Lumix G6 fotoğraf makinesi hakkında yeni bir inceleme yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic'in Nisan ayı içerisinde duyurduğu orta seviye aynasız fotoğraf makinesini ayrıntılı olarak inceleyen Small Camera Big Picture isimli internet sitesi, makineyi yerine geldiği G5 modeline oranla fotoğraf performansı açısından sıçrama sağlamadığı açısından eleştirse de, özellikle video performansı açısından oldukça beğendiklerini belirtti. Site tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon'un 7D ve C100 modellerinin video çekim performansları karşılaştırıldı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un sağlam gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken DSLR fotoğraf makinesi 7D (1300$) ile üst seviye özellikler sunan C100 (5500$) sinema kamerası video performansları açısında karşılaştırıldı. İki kamera üzerinde de Sigma 30mm f/1.4 DC HSM lens modeli kullanılarak çekilen videoyu aşağıdan izleyerek, iki kameranın benzer koşullar altında ortaya koydukları performansı açıkça görebilirsiniz.



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gokayaktan 5 yıl
ozturert
Picture Style denen birşey var. 7Dye sinema için özel stiller yüklenebiliyor. Standart modda profesyonel film çeken var mıdır bilmiyorum zaten.

video konusunu pek bilmiyorum ama standartda çekip pc de still eklemek daha güzel sonuçlar vermiyor mu? (en azından fotoğraf için öyle)
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ozturert 5 yıl
Picture Style denen birşey var. 7D'ye sinema için özel stiller yüklenebiliyor. Standart modda profesyonel film çeken var mıdır bilmiyorum zaten.
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