Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Kasım 2015"

Canon





Canon, EF-M 35mm F/1.8 STM yolda olabilir

Aynasız fotoğraf makinesi pazarındaki gücünü arttırmayı hedefleyen Canon, CanonRumors'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı bilgiye göre 2016'nın ilk çeyreğinde 2 yeni sabit odak uzaklığına sahip EF-M lens duyurmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgiler ise bu lenslerden bir tanesinin EF-M 35mm F/1.8 STM olabileceğini gösteriyor. Lens hem diyafram değeri hem de odak uzaklığıyla porte çekimlerine hitap ediyor.

Panasonic





Bir sonraki MFT sistem Panasonic fotoğraf makinesi netleşiyor

Sektörün öne çıkan isimlerinden Panasonic, 4/3Rumors sitesinin haberine göre bir sonraki MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makinesi olarak GM7'yi karşımıza çıkartabilir. Oldukça sağlam bir kaynaktan geldiği belirtilen bu bilgiye göre modelin 2016 Bahar aylarında raflardaki yerini alabileceği de söyleniyor.

Sony





A6000'nin halefi bu hafta gelebilir

Perşembe günü daha önce bazı detayları ortaya çıkan SLT sistem A68 modelini resmi olarak tanıtması beklenen Sony, iki farklı kaynaktan SonyAlphaRumors'a gelen bilgilere göreyse uzun zamandır beklenen yeni A6XX serisi aynasız fotoğraf makinesini de bu hafta içerisinde görücüye çıkartabilir. Makinenin diğer detayları henüz bilinmezken, Aralık ayında sonunda dağıtıma çıkabilme ihtimali de bulunuyor.