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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon

Canon, EF-M 35mm F/1.8 STM yolda olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aynasız fotoğraf makinesi pazarındaki gücünü arttırmayı hedefleyen Canon, CanonRumors'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı bilgiye göre 2016'nın ilk çeyreğinde 2 yeni sabit odak uzaklığına sahip EF-M lens duyurmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgiler ise bu lenslerden bir tanesinin EF-M 35mm F/1.8 STM olabileceğini gösteriyor. Lens hem diyafram değeri hem de odak uzaklığıyla porte çekimlerine hitap ediyor. 
Panasonic

Bir sonraki MFT sistem Panasonic fotoğraf makinesi netleşiyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün öne çıkan isimlerinden Panasonic, 4/3Rumors sitesinin haberine göre bir sonraki MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makinesi olarak GM7'yi karşımıza çıkartabilir. Oldukça sağlam bir kaynaktan geldiği belirtilen bu bilgiye göre modelin 2016 Bahar aylarında raflardaki yerini alabileceği de söyleniyor. 
Sony

A6000'nin halefi bu hafta gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Perşembe günü daha önce bazı detayları ortaya çıkan SLT sistem A68 modelini resmi olarak tanıtması beklenen Sony, iki farklı kaynaktan SonyAlphaRumors'a gelen bilgilere göreyse uzun zamandır beklenen yeni A6XX serisi aynasız fotoğraf makinesini de bu hafta içerisinde görücüye çıkartabilir. Makinenin diğer detayları henüz bilinmezken, Aralık ayında sonunda dağıtıma çıkabilme ihtimali de bulunuyor.

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theory of a dead man 3 yıl
A6000 in eksik kalan yönleri geliştirilirse onun kadar çok satan bir gövde olabilir. Bakalım sony ne kadar iyi çalışmış dersini. Ciddi bir bekleyen kişi sayısı var yeni modeli.
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