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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
Sigma, Art serisi yeni 60mm F/2.8 DN aynasız sistem lens modelinin detaylarını yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği üst seviye lensler ile tanınan Sigma'nın Art serisi yeni 60mm F/2.8 DN aynasız sistem lens modeli, 19mm F2.8 DN Art ve 30mm F2.8 DN Art modellerinden sonra üçüncü Art serisi lens modeli olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın yeni tasarım anlayışıyla üretilmiş olan lens, teknik olarak 7 diyafram bıçağına, Micro Four Thirds ve Sony E (NEX) gövdeler ile uyumlu olarak çalışabilme yapısına, SLD optikler ile düşük CA (chromatic aberration) performansına ve dahili otomatik netleme sistemine sahip. 
Daha önce geçtiğimiz Cp+ fuarı kapsamında kullanıcılar karşına çıkartılan lens modeli, resmi olarak ise Mayıs ayı ortalarına doğru 239$ fiyat etiketine sahip olarak satılmaya başlancak.
Sony
DxOMark, Sony'nin SLT A58 fotoğraf makinesinin test sonuçlarını yayınladı

DxOMark, Sony'nin güncel fotoğraf makinelerinden olan A58 için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor. Yapılan testler sonucunda SLT sistem yapısına sahip olan Sony A58 ortalama 74 puan alarak Canon EOS 650D modelinin önünüde, Nikon D5200 modelinin ise gerisinde yer almış durumda.
DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere de aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon
Canon Malezya, G serisi kompakt fotoğraf makineleri hakkında bir infografik yayınladı
Dünyanın en büyük fotorğaf şirketlerinden birisi olan Canon, 2000 yılında duyurduğu G serisi kompakt fotoğraf makineleri ile büyük bir başarı elde etmiş ve beraber piyasaya çıkan birçok fotoğraf makinesinden çok daha iyi teknik özellikler ortaya koymuş durumda. Fotoğraf dünyasından halen birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan ve tercih edilen makineler, kompalt boyutlarından fazlasını sunabiliyorlar. Bu doğrultuda Canon Malezya, resmi Facebook sayfası üzerinde yayınladığı bir infografik ile bu efsane serinin gelişimi hakkında oldukça güzel ve farklı bilgileri toplu bir halde paylaşmış durumda.

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vbalikci 6 yıl
Aynasızlar için lens sayısının artması iyi, fiyatları biraz pahalı.
1 Yanıt Yanıtla
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[__Zahid__] 6 yıl vbalikci
vbalikci
Aynasızlar için lens sayısının artması iyi, fiyatları biraz pahalı.

Polisler içinmi
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