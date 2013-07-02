Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

DpReview, Canon 70D fotoğraf makinesi için ön-inceleme yayınladı

Canon tarafından gün içerisinde duyurulan yeni orta seviye DSLR fotoğraf makinesi için bir ön-inceleme yayınlayan DpReview, makinenin teknik ayrıntılarını, farklı fotoğraf makineleri ile teknik karşılaştırmalarını ve tasarım/gövde özelliklerini masaya yatırmış durumda. Site tarafından yayınlanan ayrıntılı ön-incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon

Nikon, yeni CIPA standartlarına göre lens VR performans sonuçlarını yayınladı

CIPA tarafından lenslerin görüntü sabitleme performans değerleri için oluşturulan standart doğrultusunda Nikon, Titreşim Azaltma (VR) sistemi hakkında bir liste yayınladı. Özellikle elde çekimlerde kullanıcıya büyük yardım eden titreşim azaltma sistemleri, özel mekanizmalar ile çok daha net fotoğraflar çekilmesine imkan verebiliyor.

Nikon tarafından yayınlanan listeye buradan ulaşabilirsiniz.