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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Leica

Leica V-Lux Typ 114, Endonezya İletişim Ajansı’nın sitesinde göründü
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektöründe aktif olarak yer almaya devam köklü firmalardan Leica, Endonezya İletişim Ajansı üzerinde V-Lux Typ 114 isimli yeni bir fotoğraf makinesi için kayıt yaptı. Şimdilik hakkında herhangi bir teknik ayrıntı yer almayan modelin, Panasonic’in hazırladığı bir fotoğraf makinesi temelinde Photokina kapsamında duyurulabileceği söylenmeye başlandı. (LR)


Sony

Sony’nin RX serisi yeni fotoğraf makinesi siyah beyaz bir FF (Tam Kare) sensör ile gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı görüntüleme ürünleriyle son döneme damgasını vuran Sony, SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre yeni RX serisi fotoğraf makinesini sadece siyah-beyaz çekim yapabilen bir FF (Tam Kare) sensör ile 2014 yılında satışa sunacak. Dağıtımına ise 2015’de başlanacağı söylenen modelin, 24MP çözünürlükte renkli versiyonlara oranla daha iyi sinyal/gürültü oranı sunacağı, çok daha keskin sonuçlar sağlayacağı ve dinamik aralığının oldukça yüksek olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bildiğiniz gibi güncel dijital fotoğraf makineleri arasında sadece siyah-beyaz çekim yapabilen Leica M Monochrom bulunuyor ve o da yaklaşık 8000$ fiyat etiketiyle satılıyor. (SR)


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Ed - 4 yıl en beğenilen
Sony'nin Leica nişlerine saldırması güzel bir olay. Cybershot geleneğinden hala kurtulamasalar da, firmanın ticari inovasyon hamlelerini çok takdir ediyorum.
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ed - 4 yıl en beğenilen
Sony'nin Leica nişlerine saldırması güzel bir olay. Cybershot geleneğinden hala kurtulamasalar da, firmanın ticari inovasyon hamlelerini çok takdir ediyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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