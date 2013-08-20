Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Ağustos 2013"

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Sony

Sony'nin ILC-300 isimli E-Mount fotoğraf makinesi 27 Ağustos tarihinde duyurulabilir

Ünlü elektronik firması Sony'nin kullanıcılar tarafından yüksek oranda beğenilen NEX ailesi içerisine eklenmesi beklenen ve DSLR gövde yapısıyla hazırlandığı söylenen yeni E-Mount fotoğraf makinesi ILC-3000 (İsim halen kesinleşmiş değil ancak büyük ihtimal Sony bu tarz bir isimlendirme kullanmaz.), öğrenilen bilgilere göre 27 Ağustos tarihinde resmi olarak karşımıza çıkabilir. Teknik ayrıntıları bilinmeyen modelin giriş seviyesine hitap edeceği ve sunduğu özellikler ile Canon'un REBEL ailesine rakip olacağı tahmin ediliyor.





EISA

Avrupa Görüntü ve Ses Derneği (EISA), 2013-2014 dönemi için ödül kazanan fotoğraf ekipmanlarını açıkladı

Uzun yıllardır koyduğu kriterlere göre yılın en başarılı teknolojik cihazlarını belirleyen Avrupa Görüntü ve Ses Derneği (EISA), fotoğraf klasmanında da 2013 - 2014 yılı ödüllerini kısa bir süre önce açıkladı. İçerisinde Canon EF 200-400mm F4 L IS USM Extender 1.4x lens, Canon EOS 100D ve 6D gibi DSLR fotoğraf makineleri, GoPro HERO 3 Black Edition gibi aksiyon kameraları ve Olympus PEN E-P5 gibi kompakt sistem fotoğraf makinelerinin yer aldığı listeyi direkt olarak yukarıda görebilirsiniz.



