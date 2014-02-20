Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un yeni amiral gemisi 25 Şubat tarihinde duyurulabilir

Sektörün öncü firmalarında Nikon, ilk olarak CES 2014 fuarı kapsamında duyurduğu ve ortaya çıkan görseller doğrultusunda Sochi Winter Olympics kapsamında denediği üst düzey yeni DSLR fotoğraf makinesi D4S’i 25 Şubat (Bazı ülkelerden 27 Şubat) tarihinde resmi olarak duyurabilir. Makinenin beklenen teknik özellikleri ise şu şekilde;





Yeni netleme modu ile 3D takip sistemi 9 veya 21 grupta kullanılabilecek

Doğal ISO aralığı 100-25,600 olarak gelecek

İyileştirilmiş Time-Lapse video çekimi sunacak

Beyaz dengesi Kelvin 0.25-0.50 arasında değiştirilebilecek

Kameranın LCD ekranının renk tonu artık değiştirilebilecek (D4 de bazı sorunlar olmuştu bu konuda)

D4 ile aynı 16MP sensör çözünürlüğü sunacak

1080 piksel 60FPS video kayıt değeri

Ufak farklar harici D4 ile benzer gövde yapısıyla gelecek





Nikon D4S’in D4 ile benzer şekilde 6000$ fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.













Nikon, suya karşı dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi 1 AW1’i yazılımsal olarak güncellendi

Nikon, geçtiğimiz 2013 Eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu suya, darbelere ve toza karşı dayanıklı fotoğraf makinesi 1 AW1’i yazılımsal olarak A1.01 ve B1.00 sürümüne güncellendi. Yayınlanan bu güncelleme ile makinenin GPS dosyaları ile alakalı sorunu ortadan kaldırıldı. Yeni sürüme buradan ulaşabilirsiniz.







Fujifilm

Fujifilm, X serisi 5 fotoğraf makinesi 3 farklı lens için yazılım güncellemesi yayınladı

Ünlü firma tarafından yayınlanan güncellemelerin ayrıntıları şu şekilde;





1. Yazılım Güncellemeleri: (1) X-Pro1 : 3.20 (mevcut 3.10) (2) X-E1 : 2.20 (mevcut 2.10) (3) X-E2 : 1.20 (mevcut 1.10) (4) X-M1 : 1.10 (mevcut 1.01) (5) X-A1 : 1.10 (mevcut 1.01) (6) XC16-50mm : 1.12 (mevcut 1.10) (7) XF18-55mm : 3.11 (mevcut 3.10) (8) XF55-200mm : 1.11 (mevcut 1.10)

2. Fotoğraf Makinelerinde Yapılan Geliştirmeler

(1) XF56mmF1.2R ile uyumluluk eklendi. (2) XF56mmF1.2R ile AE kararlılığı geliştirildi. (3) XF56mmF1.2R ile AF doğruluğu geliştirildi (sadece X-E2 için)

3. Lenslerde Yapılan Geliştirmeler

(1) Video çekimlerinde pan ve tilt hareketleri sırasında Titreşim Önleme Sisteminin (OIS) verimliliği geliştirildi. (2) Fotoğraf çekimlerinde Titreşim Önleme Sisteminin (OIS) verimliliği geliştirildi. (3) Bazı durumlarda XC16-50mm'de yaşanan maks. diyaframın F5.6'da takılması düzeltildi. (4) Sürekli çekimde X-E2 ve X-T1'in AF tepkisi geliştirildi. (XF18-55mm ve XF55-200mm için)

Fujifilm'in yayınladığı yeni yazılım güncellemelerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.







