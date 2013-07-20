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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Hasselblad   
Hasselblad'ın "Stellar" isimli yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği orta format fotoğraf makineleri yanında son zamanlarda kompakt fotoğraf makineleriyle de karşımıza çıkan dünyaca ünlü Hasselblad'ın, Stellar isimli yeni fotoğraf makinesinin ilk görüntüleri ve bilgileri ortaya çıktı. Teknik olarak Sony'nin RX100 fotoğraf makinesi üzerine tasarımsal değişiklikler yapılarak hazırlanan modelin, resmi olarak 26 Temmuz tarihinde duyurulması bekleniyor. Seçilen materyale göre 1,600$ ile 3,200$ arası fiyat etiketi ile satılması beklenen Stellar, firmanın hali hazırda satılmakta olan Lunar isimli modeli ile kompakt fotoğraf makinesi pazarında yer alacak.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon
Nikon, DSLR fotoğraf makinelerinin "Distortion Control Data" sürümlerini güncellendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Nikon, DSLR fotoğraf makineleriyle kullanılan lenslerden dolayı meydana gelen bozulmaları düzelten Distortion Control Data için 1.009 güncellemesini yayınladı. Nikon D4, D90, D600, D800, D800E, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200, D7000 ve D7100 modelleri için yayınlanan güncellemenin Mac ve Windows sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.


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First_Person 5 yıl en beğenilen
Aaa Trol!
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olağan_şüpheli 5 yıl
bu sefer de rx100 e tahta çakmışlar
1 Yanıt Yanıtla +5
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_ceby_ 5 yıl
iyi alıştı bunlar iyi.. eşşeğe altın semeri vurunca eşşeklikten çıkıyormuş :)
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filteke 5 yıl
RX100 699$ iken 1600$ dolar verilmez sırf tahta için
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0quz28 5 yıl
sorum bu konu için gereksiz gelebilir ama bu nikon makinesini güncelledikten sonra 1.006 dan 1.009 a türkçe dil desteği hala geçerli kalıyormu?
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bozok_53_45 5 yıl
First_Person
Aaa Trol!

arkadaşım yukuberk troll değildir kendisi sony reklam departmanı türkiye sorumlusudur :D
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olağan_şüpheli 5 yıl
bu sefer de rx100 e tahta çakmışlar
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First_Person 5 yıl en beğenilen
Aaa Trol!
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