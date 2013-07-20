Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Hasselblad

Hasselblad'ın "Stellar" isimli yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Ürettiği orta format fotoğraf makineleri yanında son zamanlarda kompakt fotoğraf makineleriyle de karşımıza çıkan dünyaca ünlü Hasselblad'ın, Stellar isimli yeni fotoğraf makinesinin ilk görüntüleri ve bilgileri ortaya çıktı. Teknik olarak Sony'nin RX100 fotoğraf makinesi üzerine tasarımsal değişiklikler yapılarak hazırlanan modelin, resmi olarak 26 Temmuz tarihinde duyurulması bekleniyor. Seçilen materyale göre 1,600$ ile 3,200$ arası fiyat etiketi ile satılması beklenen Stellar, firmanın hali hazırda satılmakta olan Lunar isimli modeli ile kompakt fotoğraf makinesi pazarında yer alacak.

Nikon

Nikon, DSLR fotoğraf makinelerinin "Distortion Control Data" sürümlerini güncellendi

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Nikon, DSLR fotoğraf makineleriyle kullanılan lenslerden dolayı meydana gelen bozulmaları düzelten Distortion Control Data için 1.009 güncellemesini yayınladı. Nikon D4, D90, D600, D800, D800E, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200, D7000 ve D7100 modelleri için yayınlanan güncellemenin Mac ve Windows sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.



