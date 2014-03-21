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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Mart 2014"

5 yıl
201
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’un yeni 1 serisi J4 aynasız fotoğraf makinesi yakında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz haftalarda 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesini V3 modeliyle genişleten Nikon, gelen son bilgilere göre J4 üzerinde de çalışma gösteriyor. Firmanın 2013 yılında kullanıma sunduğu J3’ün yerine hazırladığı belirtilen J4, teknik detayları henüz ortaya çıkmamış olsa da kısa bir zaman içerisinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Not: Görsel temsilidir. (NR)


Canon

Canon EOS 6D için v1.1.4 sürüm kodlu yeni yazılım güncellemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un FF (Tam Kare) sensörlü beğenilen DSLR fotoğraf makinelerinden EOS 6D için v1.1.4 sürüm kodlu yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Dahili özellik kılavuzu için Alman ve Kore dillerinde meydana gelen hatalara düzeltmeler getiren v1.1.4 güncellemesi, EOS Remote uygulaması kullanımında oluşan fotoğraf aktarma sorununu da ortada kaldırıyor. Canon EOS 6 için yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 


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