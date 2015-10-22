Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ekim 2015"

Haber Editörü
Samsung
Samsung tarafından yine kötü haberler geliyor
Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un fotoğraf makinesi sektörden çıkacağı haberleri gelmiş, ancak kısa bir süre sonra bu dedikodular yalanlanmıştı. Bugün Kore merkezli "asiae.co.kr" tarafından yayınlanan bir haber ise konuyu yeniden gündeme getirdi. Söylendiği kadarıyla Samsung, şimdiden fotoğraf makinesi ve lens geliştirme ile reklam kampanya çalışmalarını durdurmuş durumda. Bundan sonra yeni ürün duyurusu gerçekleştirmeyeceği söylenen şirketin, görüntüleme departmanında çalışan personeli ise akıllı telefon ve sağlık bölümlerine kaydırılacak.
Fujifilm
Fujifilm beklenen ürün duyuruları gerçekleştirdi
X-Sistem ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yer edinen Fujifilm, hemen hemen tüm detayları ortaya çıkan XF 35mm f/2 R WR lens ve XF 1.4X TC WR telekonvertör modellerini resmi olarak duyurdu. Suya ve toza karşı dayanıklı gövdeleriyle dikkatleri üzerine çeken ürünlerden XF 35mm f/2 R WR lens modeli, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı gövde rengiyle elde edilebiliyor. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için ideal bir çözüm oluşturan lens, 170 gram ağırlığı ve kompakt gövdesiyle de taşınabilir bir çözüm oluşturuyor. Lensi fiyatı 400$ seviyesinde.
XF 1.4X TC WR telekonvertör ise X-Bayonet XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR lens uyumuyla geliyor ve lensi 70-196mm F4 (35mm karşılığı 107-299mm) haline getirebiliyor. Yaklaşık 130 gram ağırlığı bulunan aparat, optik kalitesiyle görüntü kalitesine olumsuz katkıda bulunmuyor. Ürünün fiyatı 450$ seviyesinde.
Sony
Sony, A6000'in yerini alacak model üzerinden çalışmaya devam ediyor
Sektörün yenilikçi firması Sony, uzun zamandır beklenen A6000'in halefi üzerinde çalışmaya devam ettiği resmi olarak açıkladı. APS-C sensör yapısını kullanacak modelin çıkış tarihi ve diğer detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, A-Bayonet yapısının da ölmediği müjdelendi. Yeni geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Sony, A-Bayonet'i bırakmayacaklarını söyledi.
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Donanim haber ara sira Panasonic GH5 gelisimi hakda yazssa iyi olur...
Fotoğraf makinelerinden ise umarım çekilirler de zaten uygun fiyata aldığımız mükemmel NX lensleri daha da ucuza alırız. 12-24mm ve 85mm f/1.4 lensleri 500 civarına alabilirsek efsane olur.
Sonra da makine bozulana kadar kullanırım, bozulduktan sonra da ucuz bir fiyata NX1 alıp devam ederim.
a7000 de hakkaten bekletti çoğu insanı. İyi bir kit lensle gelirse süper olacak. İlk çeyrekte açıklanır mı acaba 2016 da?
5 Eksenki titreşim engelleme
4k video
rx100 e rakip bekliyordum [>:]
Maalesef durum böyle. Sony çok uzattı bu modelin çıkışını. Çok sağlam birşey çıksa da deyse bari