Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ekim 2015"

Samsung

Samsung tarafından yine kötü haberler geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un fotoğraf makinesi sektörden çıkacağı haberleri gelmiş, ancak kısa bir süre sonra bu dedikodular yalanlanmıştı. Bugün Kore merkezli "asiae.co.kr" tarafından yayınlanan bir haber ise konuyu yeniden gündeme getirdi. Söylendiği kadarıyla Samsung, şimdiden fotoğraf makinesi ve lens geliştirme ile reklam kampanya çalışmalarını durdurmuş durumda. Bundan sonra yeni ürün duyurusu gerçekleştirmeyeceği söylenen şirketin, görüntüleme departmanında çalışan personeli ise akıllı telefon ve sağlık bölümlerine kaydırılacak





Fujifilm

Fujifilm beklenen ürün duyuruları gerçekleştirdi

X-Sistem ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yer edinen Fujifilm, hemen hemen tüm detayları ortaya çıkan XF 35mm f/2 R WR lens ve XF 1.4X TC WR telekonvertör modellerini resmi olarak duyurdu. Suya ve toza karşı dayanıklı gövdeleriyle dikkatleri üzerine çeken ürünlerden XF 35mm f/2 R WR lens modeli, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı gövde rengiyle elde edilebiliyor. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için ideal bir çözüm oluşturan lens, 170 gram ağırlığı ve kompakt gövdesiyle de taşınabilir bir çözüm oluşturuyor. Lensi fiyatı 400$ seviyesinde.

XF 1.4X TC WR telekonvertör ise X-Bayonet XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR lens uyumuyla geliyor ve lensi 70-196mm F4 (35mm karşılığı 107-299mm) haline getirebiliyor. Yaklaşık 130 gram ağırlığı bulunan aparat, optik kalitesiyle görüntü kalitesine olumsuz katkıda bulunmuyor. Ürünün fiyatı 450$ seviyesinde.

Sony Sony, A6000'in yerini alacak model üzerinden çalışmaya devam ediyor Sektörün yenilikçi firması Sony, uzun zamandır beklenen A6000'in halefi üzerinde çalışmaya devam ettiği resmi olarak açıkladı. APS-C sensör yapısını kullanacak modelin çıkış tarihi ve diğer detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, A-Bayonet yapısının da ölmediği müjdelendi. Yeni geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Sony, A-Bayonet'i bırakmayacaklarını söyledi.