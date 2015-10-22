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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ekim 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Samsung
Samsung tarafından yine kötü haberler geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un fotoğraf makinesi sektörden çıkacağı haberleri gelmiş, ancak kısa bir süre sonra bu dedikodular yalanlanmıştı. Bugün Kore merkezli "asiae.co.kr" tarafından yayınlanan bir haber ise konuyu yeniden gündeme getirdi. Söylendiği kadarıyla Samsung, şimdiden fotoğraf makinesi ve lens geliştirme ile reklam kampanya çalışmalarını durdurmuş durumda. Bundan sonra yeni ürün duyurusu gerçekleştirmeyeceği söylenen şirketin, görüntüleme departmanında çalışan personeli ise akıllı telefon ve sağlık bölümlerine kaydırılacak

Fujifilm
Fujifilm beklenen ürün duyuruları gerçekleştirdi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yer edinen Fujifilm, hemen hemen tüm detayları ortaya çıkan XF 35mm f/2 R WR lens ve XF 1.4X TC WR telekonvertör modellerini resmi olarak duyurdu. Suya ve toza karşı dayanıklı gövdeleriyle dikkatleri üzerine çeken ürünlerden XF 35mm f/2 R WR lens modeli, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı gövde rengiyle elde edilebiliyor. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için ideal bir çözüm oluşturan lens, 170 gram ağırlığı ve kompakt gövdesiyle de taşınabilir bir çözüm oluşturuyor. Lensi fiyatı 400$ seviyesinde.
XF 1.4X TC WR telekonvertör ise X-Bayonet XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR lens uyumuyla geliyor ve lensi 70-196mm F4 (35mm karşılığı 107-299mm) haline getirebiliyor. Yaklaşık 130 gram ağırlığı bulunan aparat, optik kalitesiyle görüntü kalitesine olumsuz katkıda bulunmuyor. Ürünün fiyatı 450$ seviyesinde.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony
Sony, A6000'in yerini alacak model üzerinden çalışmaya devam ediyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün yenilikçi firması Sony, uzun zamandır beklenen A6000'in halefi üzerinde çalışmaya devam ettiği resmi olarak açıkladı. APS-C sensör yapısını kullanacak modelin çıkış tarihi ve diğer detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, A-Bayonet yapısının da ölmediği müjdelendi. Yeni geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Sony, A-Bayonet'i bırakmayacaklarını söyledi.

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DH Misafiri 3 yıl
Beyler Panasonic GH5 2016 nin baslarinda geliyor ikisi bir arada en mükemmel fotograf ve video makine olacak. gerisi efsane....
Donanim haber ara sira Panasonic GH5 gelisimi hakda yazssa iyi olur...
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kenya64 3 yıl
A7000 ya da A6100, hangisi gelecekse gelsin, harici mikrofon girişi olur umarım.
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VYC Majoris 3 yıl
En iyi crop sensör şu anda Samsung'da. Fotoğraf makinesi üretmese bile sensör üretmeye devam eder herhalde. Sensör üretiminde Sony'ye rakip olması kaliteyi artırır.

Fotoğraf makinelerinden ise umarım çekilirler de zaten uygun fiyata aldığımız mükemmel NX lensleri daha da ucuza alırız. 12-24mm ve 85mm f/1.4 lensleri 500 civarına alabilirsek efsane olur.

Sonra da makine bozulana kadar kullanırım, bozulduktan sonra da ucuz bir fiyata NX1 alıp devam ederim.
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theory of a dead man 3 yıl
Samsung makine fiyatlarının iyice düşmesinden belliydi zaten çekileceği. Sanırım yalanlayarak stokları eritmeye çalışıyorlar. Stoklar tükenince açıklayacaklardır.

a7000 de hakkaten bekletti çoğu insanı. İyi bir kit lensle gelirse süper olacak. İlk çeyrekte açıklanır mı acaba 2016 da?
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ozbey08 3 yıl
sony a7000 bence sony a7r II in kırpılmış özelliklerini taşıyacak.
5 Eksenki titreşim engelleme
4k video
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gently weeps 3 yıl
Samsungun fotoğraf makinesi pazarından cıkması gayet normal ve anlaşılır bir durum. Samsungun fotoğraf makinesi satmayacağı çokta barizdi bir zamanlar lg nin laptop pazarına girmesi gibi
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koçari 3 yıl
samsung çıkmasın pazardan . Büyük atak bekliyordum ben .

rx100 e rakip bekliyordum [>:]
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shadowmexo 3 yıl
a6000'in yenisi için her gün haberleri inceliyorum. Beklemedeyiz :)
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CanTnçr 3 yıl shadowmexo
shadowmexo

a6000'in yenisi için her gün haberleri inceliyorum. Beklemedeyiz :)

Maalesef durum böyle. Sony çok uzattı bu modelin çıkışını. Çok sağlam birşey çıksa da deyse bari
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theyapici 3 yıl
samsung akıllı firma kar etmiyorsa çıkıyor o işten
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