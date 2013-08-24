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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Ağustos 2013"

5 yıl
408
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony   
Sony'nin NEX serisi yeni modeli 5T ve ILC-3000 / A3000 fotoğraf makineleri görüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önümüzdeki hafta içerisinde birçok fotoğraf makinesi ve lens duyurusu yapması beklenen Sony'nin NEX-5T ve ILC-3000 / A3000 modelleri ilk defa görüntülendi. Tasarımsal olarak serinin geri kalanından farklı olmayan NEX-5T fotoğraf makinesinin, teknik olarak SLT kameralar tarzında kontrol seçeneğine, NFC kablosuz bağlantı desteğine ve yeni menü ara yüzüne sahip olacağı söyleniyor. Modelin NEX-5R üzerinde kullanılan sensörü kullanacağı da gelen bilgiler arasında. DSLR gövde yapısında geliştirilen ILC-3000 / A3000 modeli ise, 20MP APS-C sensöre, E-Mount bağlantı seçeneğine ve dahili elektronik vizöere sahip olacak. 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic 
WhatDigitalCamera, Panasonic Lumix GX7 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic'in kısa zaman önce resmi olarak duyurduğu fotoğraf makinesi GX7, retro tasarımı, hareketli ekranı ve vizörü, otomatik netleme performansı, ve diğer teknik detayları ile dikkat çekiyor. Bu başarılı makinesi inceleyen WhatDigitalCamera isimli internet sitesi, makinenin hareketli ekran ve vizörünü, konforlu gövde yapısını, gövde üzeri kontrol seçeneklerini, hızlı netleme sistemini ve fiyat-performans oranını başarılı bulurken, harici mikrofon bağlantısı olmamasını ve sınıfına göre düşük fotoğraf kalitesini başarılı bulmadığını belirtti.
Yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

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