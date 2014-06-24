Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Haziran 2014"

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Canon

Canon EOS 5D Mark 4 ve EOS-1D X Mark 2, 2015 yılında duyurulabilir

Canon’dan Ağustos ayı içerisinde büyük bir duyuru geliyor

Görüntüleme sektörünün öncü firmalarından Canon, CanonWatch sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre 18 Ağustos tarihinde çok büyük bir yeni duyuruya hazırlanıyor. Firmanın lider görüntüsünü güçlendireceği belirtilen bu duyuru, kaynak tarafından “Canon tarihindeki en büyük değişiklik" olarak da nitelendiriliyor. Tam olarak ayrıntılı bilgilerin yer almadığı bu gelişme yanında firmanın uzun zamandır beklenen 7D Mark 2 modelinde de yeni bir sensör teknolojisi kullanacağı söyleniyor. Foveon benzeri olabilme ihtimali bulunan sensör hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor.