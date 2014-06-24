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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon EOS 5D Mark 4 ve EOS-1D X Mark 2, 2015 yılında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un hem fotoğraf hem de video odaklı en çok kullanılan modellerinden EOS 5D Mark 3 ve firmanın üst seviye modellerinden EOS 1DX yerine hazırlanan EOS 5D Mark 4 ile EOS-1D X Mark 2’nin 2015 yılında kullanıma sunulabileceği konuşulmaya başlandı. Nortlight-Images’in kaynaklarından gelen bu bilgiye göre ilk olarak EOS-1D X Mark 2 görücüye çıkartılacak ve EOS 5D Mark 4’den sonra dağıtılmaya başlanacak. İki yeni makinenin de sensör tasarımı açısından ciddi geliştirmeler alacağı gelen dedikodular arasında yer alıyor. 


Canon’dan Ağustos ayı içerisinde büyük bir duyuru geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünün öncü firmalarından Canon, CanonWatch sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre 18 Ağustos tarihinde çok büyük bir yeni duyuruya hazırlanıyor. Firmanın lider görüntüsünü güçlendireceği belirtilen bu duyuru, kaynak tarafından  “Canon tarihindeki en büyük değişiklik" olarak da nitelendiriliyor. Tam olarak ayrıntılı bilgilerin yer almadığı bu gelişme yanında firmanın uzun zamandır beklenen 7D Mark 2 modelinde de yeni bir sensör teknolojisi kullanacağı söyleniyor. Foveon benzeri olabilme ihtimali bulunan sensör hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor. (CW) / (CR)


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hturkcan 4 yıl
video konusunda büyük bir adım atacaklar gibi gibi.
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ozturert 4 yıl
Canon 5-6 senedir 10larca algılayıcı denedi. Ciddi iddialı birşey üzerinde çalıştıkları söyleniyordu 2 senedir, hatta 70D'nin "arada idare edelim" diye piyasaya çıktığını söyleyenler var.
Eğer 7DMarkII gerçekten çok farklı gelmezse Canon prestij kaybedecek ve bence aynasız devrimi daha da hızlanacak.
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Elefue 4 yıl
7D Mark2 için en büyük değişiklik APS-H ile gelmesidir. FF olmayacağına göre
70D nin APS-C sini APS-H a boyutlarsa 25 MP büyük değerlere çıkar.
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outspoken 4 yıl
Hep erteleniyor cp+ da tanıtılcak dendi.Şimdi ağustosda 1 senedir dedikodu bitmedi gitti.Canon bunu duyurana kadar D5 çıkar heralde.
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First_Person 4 yıl
Yıllar içerisinde FD bayonetten EF bayonete, analogdan dijitale geçmiş bir firmanın “tarihindeki en büyük değişiklik" ne olacak acaba -ki bunları gölgede bıraksın? Merak ettim doğrusu... Reklam herhalde.
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MichaelJJ 4 yıl
LYTRO'nun patentlii ışık alanı teknolojisi ile entegre edilmiş yeni bir gövde çıkartmadıkları veya farklı bir konuda tüm ezberleri bozan yeni bir ürün sunmadıkları sürece pek "tarihin en büyük değişikliğini" görebileceğimizi ben de sanmıyorum. Millet; megapiksel, işlemci, zoom olaylarına, en azından gelişmelerine aşina artık çünkü. CCD'den CMOS'e geçtik noldu? Pek büyük bir reform yaşamadık, şimdi benzer bir sensör yeniliği yapılsa ne kadar ileri gidebilirler ki?
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