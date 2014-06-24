Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Haziran 2014"

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Canon
Canon EOS 5D Mark 4 ve EOS-1D X Mark 2, 2015 yılında duyurulabilir
Canon’un hem fotoğraf hem de video odaklı en çok kullanılan modellerinden EOS 5D Mark 3 ve firmanın üst seviye modellerinden EOS 1DX yerine hazırlanan EOS 5D Mark 4 ile EOS-1D X Mark 2’nin 2015 yılında kullanıma sunulabileceği konuşulmaya başlandı. Nortlight-Images’in kaynaklarından gelen bu bilgiye göre ilk olarak EOS-1D X Mark 2 görücüye çıkartılacak ve EOS 5D Mark 4’den sonra dağıtılmaya başlanacak. İki yeni makinenin de sensör tasarımı açısından ciddi geliştirmeler alacağı gelen dedikodular arasında yer alıyor.
Canon’dan Ağustos ayı içerisinde büyük bir duyuru geliyor
Görüntüleme sektörünün öncü firmalarından Canon, CanonWatch sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre 18 Ağustos tarihinde çok büyük bir yeni duyuruya hazırlanıyor. Firmanın lider görüntüsünü güçlendireceği belirtilen bu duyuru, kaynak tarafından “Canon tarihindeki en büyük değişiklik" olarak da nitelendiriliyor. Tam olarak ayrıntılı bilgilerin yer almadığı bu gelişme yanında firmanın uzun zamandır beklenen 7D Mark 2 modelinde de yeni bir sensör teknolojisi kullanacağı söyleniyor. Foveon benzeri olabilme ihtimali bulunan sensör hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor. (CW) / (CR)
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Eğer 7DMarkII gerçekten çok farklı gelmezse Canon prestij kaybedecek ve bence aynasız devrimi daha da hızlanacak.
70D nin APS-C sini APS-H a boyutlarsa 25 MP büyük değerlere çıkar.