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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

DigitalRev TV, Nikon 35mm ƒ/1.8 G FX lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Nikon'un FX format fotoğraf makineleri için daha çok porte ve sokak çekimlerine uygun yapıda hazırladığı 35mm ƒ/1.8 G FX lensini inceledi. Kendi içerisinde otomatik netleme motoru (Silent Wave Motor) bulunan ve teknik olarak 58mmm filtre çapı, 0.25m minimum netleme mesafesi, 7 diyafram bıçağı, 11 element 8 grup optik dizilim ile 305 gram ağırlıkla gelen kompakt bir gövde yapısına sahip olan lens, inceleme kapsamında fotoğraf kalitesi açısından beğenilirken, özellikle “Bokeh” performansı açısından eleştirilere maruz kaldı. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Sigma

Sigma 50mm F1.4 DG HSM 790$ fiyat etiketine sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma’nın CES 2014 fuarı kapsamında 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM ile beraber tanıttığı 50mm F1.4 DG HSM lensi, Sigma’nın resmi Belarus satış kanalına göre 790$ fiyat etiketine sahip olabilir. İnternette yayılmasından sonra kaldırılan ancak daha önce söylenen 1300$’lık fiyat tahminlerine göre çok daha gerçekçi olan yeni fiyat, belirtildiği kadarıyla tam olarak 11 Nisan tarihinden sonra kesinleşecek. 


Sony

Sony’nin A3500 modeli ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Sony’nin A3000 yerine hazırladığı belirtilen yeni fotoğraf makinesi A3500 ortaya çıktı. Kısa zaman içerisinde resmen duyurulması beklenen DSLR benzeri E-Mount aynasız fotoğraf makinesinin teknik detaylarında ise 20.1MP Exmor APS HD CMOS sensör, maksimum 16000 ISO, Full HD video, elektronik vizör ve otomatik çekim modları gibi ayrıntılar dikkat çekiyor. Tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.


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fotifoti 5 yıl
bokeh performansı ne diye soracağım, ergenin biri google'a sor diyecek.
"Temelde Bokeh out of focus’un kalitesi (arka plandaki objelerin tamamen kaybolması) veya kamera lensi tarafından verilen imajın bulanık tarafıdır. Burada konu olan bulanıklığın kendisi veya ön ya da arka plandaki bulanıklığın miktarı değildir. Fotoğrafçılıkta alışılagelen blur genelde sığ “alan derinliği“nin sonucu olarak ön plandaki nesneyi arka plandan ayırır ve basitçe “arka plan bluru” olarak adlandırılır. Buna karşın fotoğrafçıların Bokeh dediği şey ön/arka plan blurundaki kalite ve his ile ışığın yansıyan noktalarıdır"
Bilmeyenler için, forum adabına göre yazayım. Bokeh yumuşak olması istenen bir durummuş ayrıca.
turknikon.com/...
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