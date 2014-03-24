Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





DigitalRev TV, Nikon 35mm ƒ/1.8 G FX lens incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Nikon'un FX format fotoğraf makineleri için daha çok porte ve sokak çekimlerine uygun yapıda hazırladığı 35mm ƒ/1.8 G FX lensini inceledi. Kendi içerisinde otomatik netleme motoru (Silent Wave Motor) bulunan ve teknik olarak 58mmm filtre çapı, 0.25m minimum netleme mesafesi, 7 diyafram bıçağı, 11 element 8 grup optik dizilim ile 305 gram ağırlıkla gelen kompakt bir gövde yapısına sahip olan lens, inceleme kapsamında fotoğraf kalitesi açısından beğenilirken, özellikle “Bokeh” performansı açısından eleştirilere maruz kaldı. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





Sigma





Sigma 50mm F1.4 DG HSM 790$ fiyat etiketine sahip olabilir

Sigma’nın CES 2014 fuarı kapsamında 18-200mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM ile beraber tanıttığı 50mm F1.4 DG HSM lensi, Sigma’nın resmi Belarus satış kanalına göre 790$ fiyat etiketine sahip olabilir. İnternette yayılmasından sonra kaldırılan ancak daha önce söylenen 1300$’lık fiyat tahminlerine göre çok daha gerçekçi olan yeni fiyat, belirtildiği kadarıyla tam olarak 11 Nisan tarihinden sonra kesinleşecek.









Sony





Sony’nin A3500 modeli ortaya çıktı

Sektörün önemli isimlerinden Sony’nin A3000 yerine hazırladığı belirtilen yeni fotoğraf makinesi A3500 ortaya çıktı. Kısa zaman içerisinde resmen duyurulması beklenen DSLR benzeri E-Mount aynasız fotoğraf makinesinin teknik detaylarında ise 20.1MP Exmor APS HD CMOS sensör, maksimum 16000 ISO, Full HD video, elektronik vizör ve otomatik çekim modları gibi ayrıntılar dikkat çekiyor. Tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.



