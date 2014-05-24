Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Fujifilm
Suya karşı dayanıklı Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS, 26 Mayıs tarihinde duyurulabilir
Fotoğraf dünyasının son dönem yıldızlarından Fujifilm, FujiRumors’un yeni bir kaynaktan öğrendiği bilgilere göre suya karşı dayanıklı Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS lens modelini 26 Mayıs tarihinde duyurmaya hazırlanıyor. Sunduğu odak uzaklığı ile genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyan lensin, fiyat tarafında ise XF 18-55mm’nin 200$ üzerinde satılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. X-Sistem uyumlu diğer su geçirmez lens modelleri XF 16-55mm f/2.8 R OIS ve XF 50-140mm f/2.8’in ise Photokina kapsamında karşımıza çıkacağı söyleniyor. (FR)
Leica
Leica yeni geliştirdiği ürünlerini duyurdu
Sektörün prestijli firmalarından Leica, kısa süre önce yaptığı T-Sistem ve bu sistem ile uyumlu aynasız fotoğraf makinesi T-701 duyuruları sonrası, şimdi de birden fazla yeni ürünle kullanıcılarına karşısına çıktı. Bu doğrultuda ilk olarak siyah beyaz fotoğraflar için hazırlanan Leica M Monochrom fotoğraf makinesinin gümüş / krom renkli yeni versiyonunu tanıtan firma, ayrıca yeni Macro-M adaptörünü, Macro Elmar-M 90mm f/4 ile 28mm Summilux-M f/1.4 ASPH lenslerini ve Leica MP temelli Leica M-A film fotoğraf makinesini de görücüye çıkarttı. (LR)
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