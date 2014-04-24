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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony RX2’nin 35mm F/1.8 Zeiss lens ile beraber yaz aylarında duyurulacağı söyleniyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından Sony, gelen son dedikodulara göre RX1R yerine hazırladığı RX2 fotoğraf makinesini yaz aylarında duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce bir patent üzerinde de ortaya çıktığı kadarıyla kavisli sensör (Tam Kare / FF) taşıyacağı belirtilen ve bu nedenle kavisli sensör yapısına özel olarak yine patenti alınan 35mm F/1.8 lens modeliyle geleceği düşünülen RX2, bu yapıyla da söylendiği kadarıyla tam karede eşit keskinlik ortaya koyabilecek. (SAR)


Sigma

Sigma’nın 24mm F/1.4 Art lensi Ekim ayında gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle yeni seri lens modelleriyle oldukça iyi sonuçlar ortaya koyan Sigma, PhotoRumors’un son haberine göre 24mm F/1.4 Art lensini Ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunacak. Photokina şovu kapsamında tanıtılacağı tahmin edilen lens, büyük ihtimalle de hali hazırda satılmakta olan 50mm ve 35mm Art modellerinden daha fazla olarak 1000$ civarında raflardaki yerini alacak. (PR)


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Ed - 5 yıl
Ooo ne güzel haberler bunlar, bize böyle haberlerle gel Can


RX2 çıkınca RX1 ucuzlasa da alsak...

Sigma 24mm ise kendi çapında bi bomba, 35'ten daha çok ses getirebilir :)
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Bilgingokay 5 yıl
Kendim değil de kardeşim çok istiyor galiba yurt dışı ile TR arasında fiyat farkı yok buradan garantili almak daha mantıklı. Yoksa getirtme şansımız var.
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Bilgingokay 5 yıl
Sizce başlangıç için 60D mi yoksa 70D mi ? Öneriniz ne olur ?
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CanTnçr 5 yıl Bilgingokay
Bilgingokay

Sizce başlangıç için 60D mi yoksa 70D mi ? Öneriniz ne olur ?

70D teknolojik altyapısı ile öne çıkıyor. Bütçeniz yetiyorsa 70D almaya bakın
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jimi1984 5 yıl
Valla Sigmaya büyük saygı duyuyorum. Helal olsun adamlara :)

Bir de şu aynasız makineler için lens yelpazesini biraz daha artırsalar süper olacak :)

Misal 50-60mm bir makro lens 1:1 harkulade olur :)
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CanTnçr 5 yıl jimi1984
jimi1984

Valla Sigmaya büyük saygı duyuyorum. Helal olsun adamlara :)

Bir de şu aynasız makineler için lens yelpazesini biraz daha artırsalar süper olacak :)

Misal 50-60mm bir makro lens 1:1 harkulade olur :)

Kolayca soyulan kaplama sorunu çözüp farklı ürünler ortaya koyuyorlar. Sigma benim gözümde son dönemin lens açısından en iyi firması


Bu arada Fujinin makrosunu alsana, azcık makro görelim senden

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