Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony RX2’nin 35mm F/1.8 Zeiss lens ile beraber yaz aylarında duyurulacağı söyleniyor
Sektörün önemli firmalarından Sony, gelen son dedikodulara göre RX1R yerine hazırladığı RX2 fotoğraf makinesini yaz aylarında duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce bir patent üzerinde de ortaya çıktığı kadarıyla kavisli sensör (Tam Kare / FF) taşıyacağı belirtilen ve bu nedenle kavisli sensör yapısına özel olarak yine patenti alınan 35mm F/1.8 lens modeliyle geleceği düşünülen RX2, bu yapıyla da söylendiği kadarıyla tam karede eşit keskinlik ortaya koyabilecek. (SAR)
Sigma
Sigma’nın 24mm F/1.4 Art lensi Ekim ayında gelebilir
Özellikle yeni seri lens modelleriyle oldukça iyi sonuçlar ortaya koyan Sigma, PhotoRumors’un son haberine göre 24mm F/1.4 Art lensini Ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunacak. Photokina şovu kapsamında tanıtılacağı tahmin edilen lens, büyük ihtimalle de hali hazırda satılmakta olan 50mm ve 35mm Art modellerinden daha fazla olarak 1000$ civarında raflardaki yerini alacak. (PR)
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RX2 çıkınca RX1 ucuzlasa da alsak...
Sigma 24mm ise kendi çapında bi bomba, 35'ten daha çok ses getirebilir :)
70D teknolojik altyapısı ile öne çıkıyor. Bütçeniz yetiyorsa 70D almaya bakın
Bir de şu aynasız makineler için lens yelpazesini biraz daha artırsalar süper olacak :)
Misal 50-60mm bir makro lens 1:1 harkulade olur :)
Kolayca soyulan kaplama sorunu çözüp farklı ürünler ortaya koyuyorlar. Sigma benim gözümde son dönemin lens açısından en iyi firması
Bu arada Fujinin makrosunu alsana, azcık makro görelim senden