Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ağustos 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon EOS-1D X Mark 2, üretim öncesi son formuna ulaştı
Canon’un üzerinde uzun zamandır çalıştığı yeni üst düzey DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, CanonRumors’un son haberine göre üretim öncesi son formuna ulaştı. Dünya genelinde birçok profesyonel fotoğrafçı tarafında reklam materyalleri için test edilen modelin, teknik detayları ise halen ortaya çıkmadı. Resmi duyuru içinse çok kalmadığı belirtiliyor.
Fujifilm
Fujifilm X100T’nin halefi hakkında yeni bilgiler geldi
Fujifilm’in sabit lensli X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi X100T, yakın zaman içerisinde yerini yeni bir modele bırakmaya hazırlanıyor. Yeni modelin X-Pro 2 içerisinde yer alan sensörü kullanıcağı söylenirken, en son bilgilerse X100T halefinin yeni geliştirilmiş bir lens taşıyacağını gösteriyor. FujiRumors sitesine göreyse lensin tasarım / geliştirme süreci halen devam ediyor.
Olympus
Olympus OM-D E-M10 Mark 2 için ilk video incelemeler yayınlandı
Olympus’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi hakkında ilk video incelemeler geldi. Wex Photographic ve Digital Camera World tarafından yayınlanan videolara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Günün tartışma konusu: Fujifilm X100T'nin yerini alacak modelden beklentileriniz nelerdir ? Özellikle hangi teknik detayları görmek istersiniz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.
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