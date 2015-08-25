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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon EOS-1D X Mark 2, üretim öncesi son formuna ulaştı

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon’un üzerinde uzun zamandır çalıştığı yeni üst düzey DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, CanonRumors’un son haberine göre üretim öncesi son formuna ulaştı. Dünya genelinde birçok profesyonel fotoğrafçı tarafında reklam materyalleri için test edilen modelin, teknik detayları ise halen ortaya çıkmadı. Resmi duyuru içinse çok kalmadığı belirtiliyor.



Fujifilm

Fujifilm X100T’nin halefi hakkında yeni bilgiler geldi

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fujifilm’in sabit lensli X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi X100T, yakın zaman içerisinde yerini yeni bir modele bırakmaya hazırlanıyor. Yeni modelin X-Pro 2 içerisinde yer alan sensörü kullanıcağı söylenirken, en son bilgilerse X100T halefinin yeni geliştirilmiş bir lens taşıyacağını gösteriyor. FujiRumors sitesine göreyse lensin tasarım / geliştirme süreci halen devam ediyor.



Olympus

Olympus OM-D E-M10 Mark 2 için ilk video incelemeler yayınlandı

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Olympus’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi hakkında ilk video incelemeler geldi. Wex Photographic ve Digital Camera World tarafından yayınlanan videolara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


Günün tartışma konusu: Fujifilm X100T'nin yerini alacak modelden beklentileriniz nelerdir ? Özellikle hangi teknik detayları görmek istersiniz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.




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