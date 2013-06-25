Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Haziran 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm

DpReview, Fujifilm X-M1 incelemesini yayınladı

Fujifilm tarafından gün içinde duyurulan X-M1 fotoğraf makinesi için oldukça hızlı bir inceleme yayınlayan DpReview, makinenin ayrıntılı teknik özelliklerini, kablosuz bağlantı/paylaşım imkanlarını ve boyut karşılaştırmalarını değerlendirdi. Çok daha detaylı incelemenin de yakında geleceği belirtiliyor.

DpReview'in hazırladığı Fujifilm X-M1 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fujifilm X-Pro 1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için iki yeni yazılım güncellemesi duyurdu

Fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan Fujifilm, X-Pro 1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için 25 Haziran (Yayınlandı) ve 23 Temmuz (Daha sonra yayınlanacak) tarihli olarak iki yeni yazılım güncellemesi duyurdu. 25 Haziran tarihli güncelleme ile X-Pro 1 v2.05 sürümüne, X-E1 modeli ise v1.06 sürümüne yüseltilmiş durumda. İki makine için de ortak olarak tek elle kullanım kolaylığı sağlayan "Focus Frame Selection" ayarını "Fn" butonu içerisine ekleyen firma, ayrıca XF 27mm f/2.8 ve XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS lens modellerinin diyafram ayarlarının kontrol edilmesinin de önünü açmış durumda.

Firma tarafından yayınlanan güncellemelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon

Nikon, D7100 DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Fotoğraf makinelerine verdiği desteği kesmeyen Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinelerinden D7100 fotoğraf makinesi için çıkarttığı yeni yazılım güncellemesi, C:101 sürüm koduna sahip. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok hatanın düzeltildiği ve bazı menü görüntü ayarlamalarının yapıldığı güncellemeye Windows ve Mac işletim sistemleri için buradan ulaşabilirsiniz.



