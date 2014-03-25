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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin A3500 modeli 450$ fiyat etiketine sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin A3000 yerine hazırladığı yeni fotoğraf makinesi A3500, Sony Avustralya üzerinde yer aldığı kadarıyla 450$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Resmi duyurusu halen yapılmayan DSLR benzeri E-Mount aynasız fotoğraf makinesinin teknik detaylarında ise 20.1MP Exmor APS HD CMOS sensör, maksimum 16000 ISO, Full HD video, elektronik vizör ve otomatik çekim modları gibi ayrıntılar dikkat çekiyor. Makinenin tüm ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.


Nikon

Nikon D4, üretimi durdurulan DSLR fotoğraf makineleri arasındaki yerini aldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un yerini D4S’e bırakan ve bu yenilemeye rağmen dünyanın en iyi DSLR fotoğraf makineleri arasında yer almaya devam eden modeli D4, Nikon Japonya internet sitesi üzerinde "üretimi durdurulan modeller" arasına ekledi. Satışa sunulmasından 2 yıl 3 ay sonra üretimi durdurulan D4, özellikle saniyede 11 kare seri çekim yapabiliyor olması ve yüksek ISO değerlerinde gösterdiği performans ile oldukça beğeniliyor.



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Inque 5 yıl
Bu fotografcilik dünyasında yillardir benzer kameralar üretiliyor. Son 5-6 yildir pek aman aman bir ilerleme yok nedense.
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jimi1984 5 yıl Inque
Inque

Bu fotografcilik dünyasında yillardir benzer kameralar üretiliyor. Son 5-6 yildir pek aman aman bir ilerleme yok nedense.

Bayağı gelişme oldu aslında...

CCD'den komple CMOS'a geçiş yaşandı...
Aynasız makineler çıktı...
Aynasız FF makine çıktı...
Farklı sensörler türedi...
Sigma , Nikon ve Canon'a ders verir nitelikte objektifler yapmaya başladı :D
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Gl4dius 5 yıl
d4'ün resimlerine yeni bakmaya başladım ben üretimi bitmiş :d alana kadar tarihi eser filan olur herhalde
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri başlığı altnda yaptığınız haerler çok başarılı ve çok iyi olur teşekkürler donanimhaber
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ozangunay 5 yıl
Üretimi bittiğine göre 2-3 seneye 5000 TL ye alınır :))
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fotifoti 5 yıl
Biz görmeden üretimi bitti :)
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