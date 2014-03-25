Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony’nin A3500 modeli 450$ fiyat etiketine sahip olabilir

Sony’nin A3000 yerine hazırladığı yeni fotoğraf makinesi A3500, Sony Avustralya üzerinde yer aldığı kadarıyla 450$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Resmi duyurusu halen yapılmayan DSLR benzeri E-Mount aynasız fotoğraf makinesinin teknik detaylarında ise 20.1MP Exmor APS HD CMOS sensör, maksimum 16000 ISO, Full HD video, elektronik vizör ve otomatik çekim modları gibi ayrıntılar dikkat çekiyor. Makinenin tüm ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.









Nikon





Nikon D4, üretimi durdurulan DSLR fotoğraf makineleri arasındaki yerini aldı

Nikon’un yerini D4S’e bırakan ve bu yenilemeye rağmen dünyanın en iyi DSLR fotoğraf makineleri arasında yer almaya devam eden modeli D4, Nikon Japonya internet sitesi üzerinde "üretimi durdurulan modeller" arasına ekledi. Satışa sunulmasından 2 yıl 3 ay sonra üretimi durdurulan D4, özellikle saniyede 11 kare seri çekim yapabiliyor olması ve yüksek ISO değerlerinde gösterdiği performans ile oldukça beğeniliyor.







