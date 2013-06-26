Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Haziran 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

DpReview, Canon EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x lens incelemesini yayınladı

Yeni incelemeler ile karşımıza çıkmayan devam eden DpReview'in son konuğu Canon'un sunduğu özellikler ile dikkat çeken EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x lens modeli oldu. Lensin sunduğu otomatik netleme performansını, görüntü sabitleme teknolojisini ve fotoğraf kalitesini oldukça beğenen site, lens modeline Altın Ödül vermeyi uygun gördü.

DpReview tarafından yayınlanan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Fujifilm

Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesi için ön inceleme videoları ve örnek fotoğraflar yayınladı

Fujifilm tarafından resmi olarak dün duyurulan X-M1 isimli retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi hakkında ön inceleme videoları ve örnek fotoğraflar yayınladı. CameraPro TV, What Digital Camera ve Mac Otakara tarafından yayınlanan videoları aşağıdan izleyebilir, Fujifilm Japonya tarafından yayınlanan resmi örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.