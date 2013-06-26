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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Canon
DpReview, Canon EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni incelemeler ile karşımıza çıkmayan devam eden DpReview'in son konuğu Canon'un sunduğu özellikler ile dikkat çeken EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x lens modeli oldu. Lensin sunduğu otomatik netleme performansını, görüntü sabitleme teknolojisini ve fotoğraf kalitesini oldukça beğenen site, lens modeline Altın Ödül vermeyi uygun gördü.
DpReview tarafından yayınlanan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesi için ön inceleme videoları ve örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm tarafından resmi olarak dün duyurulan X-M1 isimli retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi hakkında ön inceleme videoları ve örnek fotoğraflar yayınladı. CameraPro TV, What Digital Camera ve Mac Otakara tarafından yayınlanan videoları aşağıdan izleyebilir, Fujifilm Japonya tarafından yayınlanan resmi örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

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renklem 5 yıl
Samsung'un NX300'ü ve Fuji'nin X-M1'i, Sony dışında yeni aynasız fotoğraf makine kralları. Özellikle NX300'ün keskinliği çok iyi, bazı sitelerde fotoğraf örnekleri mevcut alt segment slr'lerden daha performanslar vaadediyorlar :)
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jimi1984 5 yıl renklem
renklem

Samsung'un NX300'ü ve Fuji'nin X-M1'i, Sony dışında yeni aynasız fotoğraf makine kralları. Özellikle NX300'ün keskinliği çok iyi, bazı sitelerde fotoğraf örnekleri mevcut alt segment slr'lerden daha performanslar vaadediyorlar :)

Sen bir de fuji'leri gör... Sensörlerinde filitre militre yok acayip fark yaratıyor fotoğraf kalitesinde :)
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y3k 5 yıl
Fujifilm keskin hatları ile fena yakışıklı duruyor. Yeni trend olsa şaşırmam. :)
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Guest-AFA9E7E65 5 yıl
Fuji'nin bu yeni kameraları çok iyi, ufak boyutlu olması, aps-c sensrü, wifi ile çekilen fotoğrafı telefona gönderebilmesi, çok uçuk olmayan fiyat, cidden sürekli yanımda taşımak isteyeceğim bir alet olmuş. Hele bi gelsin de bakalım :D
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CanTnçr 5 yıl Guest-AFA9E7E65
sokak_papagani

Fuji'nin bu yeni kameraları çok iyi, ufak boyutlu olması, aps-c sensrü, wifi ile çekilen fotoğrafı telefona gönderebilmesi, çok uçuk olmayan fiyat, cidden sürekli yanımda taşımak isteyeceğim bir alet olmuş. Hele bi gelsin de bakalım :D

Evet jimi'de kapıldı bu makinelere
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