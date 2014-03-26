Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Mart 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony, gelen bilgilere göre orta format fotoğraf makinesi hazırlıyor
FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r modelleriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran Sony, SonyAlphaRumors sitesinin iki farklı kaynaktan aldığı bilgiye göre orta format bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor ve bu makinenin önümüzdeki 5-6 ay içerisinde resmi olarak duyurulabileceği söyleniyor. Hasselblad H5D-50c içerisinde kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğündeki 44x33mm sensörle (Sony üretimi) geleceği belirtilen orta format Sony, ayrıca bu model ile PhaseOne ya da Hasselblad gibi kalıplaşmış firmalara rakip olmaktan ziyade daha farklı şeyler sunması hedefliyor. Bu nedenle de makinenin nispeten ucuz olacağı tahmin ediliyor.
Nikon
Nikon D800s için ilk teknik bilgiler ortaya çıktı
Nikon’un 36MP’lik sensörüyle dikkat çeken FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D800, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktığı kadarıyla yerini “D800s” isimli yeni bir çözüme bırakacak. NikonRumors’un elde ettiği bilgilere göre ise D800s şu teknik detaylar ile karşımıza çıkacak;
- D800E ile benzer olarak AA filtresi olmayan yapı
- Yazılımsal olarak geliştirilmiş “Moire” sıkıştırması (Moire, çekim sırasında oluşan istenmeyen çizgiler, dalgalanmalar ve noktalar. AA filtre olmadığı zaman etkisini çok gösteriyor)
- Expeed 4 görüntü işlemcisi
- sRAW çekim modu (Daha düşük boyut)
- D4S ile benzer otomatik netleme geliştirmeleri
- Geliştirilmiş düşük ışık performansı
- Saniyede 5 kare seri çekim hızı (MB-D12 batarya aparatı ile saniyede 6 kare)
- D800 ile D800E arası, tahminen 3000$ fiyat etiketi
Nikon’un DSLR ailesine ekleyeceği söylenen yeni fotoğraf makinesi D800s, tahminler doğru çıkarsa Photokina (Eylül 2014) ya da CES (Ocak 2015) fuarları kapsamında görücüye çıkabilir.
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bana kalırsa da çok gereksiz özellik bunlar
Tofaş bile Şahin e S koyarken daha çok yenileme yapmıştır :D
Şuan D SLR çıkıyosa Wi-Fi NFC veya Bluetooth biri olmalı anında akıllı telefona veya tablete iletebilmeli çekileni paylaşmak için enazından fotoğrafı !
Canon 6D de bile var şuan en küçüğünden en büyüğüne standart olmalı !