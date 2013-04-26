Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri "26 Nisan 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
DxOMark, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens modelinin test sonuçlarını yayınladı
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Nikon'un oldukça popüler modelleri arasında yer alan AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens modelinin sonuçlarını yayınladı.
Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark'ın yeni konuğu Nikon'un güncel lenslerinden AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II oldu. 36MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi D800 üzerinde yapılan testler sonucunda toplamda 29 puan alan lens modeli, yerine geldiği AF-S 70-200mm f/4G ED VR modelinde daha iyi performans sergileyerek, Nikon, Tamron ve Sigma'nın 70-200 lens modelleri arasında gösterdiği performans ile bir numaraya yerleşti.
Nikon'un başarılı lens modeli AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II, 2600$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Sigma
Sigma'nın 18-35mm F/1.8 DC HSM lensi Sony A-Mount gövdeler için de piyasaya sunulabilir
Geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulması ile fotoğraf dünyasında büyük bir heyecan uyandıran ve Zoom lens klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Sigma 18-35mm F/1.8 DC HSM, söylentiler doğru çıkarsa Sigma, Canon ve Nikon gövdelerden sonra, yakın zaman içerisinde A-Mount bağlantıya sahip Sony gövdeler ile uyumlu olarak da piyasaya sunulacak. Şimdilik Sony uyumlu versiyonunun çıkış tarihi belli olmasa da Sony kullanıcıları tarafından merakla beklenmeye başlanan lens, aşağıdaki teknik özelliklere sahip.
- APS-C / DX gövdeler ile uyum
- 18-35mm (27-52.5mm)
- Minimum F16
- Maksimum F1.8
- 9 diyafram bıçağı
- 17 element 12 grup lens yapısı ( 5SLD, 4 Aspherical)
- Ultrasonic otomatik netleme motoru (Dahili) (HSM)
- 72mm filtre çapı
- 810 gram ağırlık
- 121mm uzunluk
Samyang
Samyang, 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin resmi satış fiyatını açıkladı
Photokina 2012 şovu kapsamında resmi duyurusu yapılan Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin daha önce belli olan çıkış tarihinden sonra, şimdi de resmi satış fiyatı açıklandı.
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının uzun zamandır konuşulan 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lens modeli firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Nikon F, Canon EF ve Sony A gövdeler ile uyumlu olarak Mayıs ayı içerisinde 950 euro tavsiye edilen satış fiyatına sahip olarak piyasaya çıkacak. Daha sonra Canon M, Fujifilm X ve Samsung NX sistem fotoğraf makineleri için de kullanıcılar karşısına çıkartılacak olan lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;
- F3.5-F22 diyafram aralığı
- 11 grup 16 element lens yapısı
- 0.2m minimum netleme mesafesi
- 82mm filtre çapı
- 83.5° görüş açısı
- 110.5mm uzunluk
- +/-8° Tilt, +/-12mm Shift açısı
Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler.
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Rus yazar çevirisi gibi olmuş
Benim Pentax K5IIs almamdır :)
Nassı yani ?! Bugün mü aldınız ? Nerde :) Yani hiç sorup ettiğinize denk gelmedim de, nerden böyle birden. Efendim siz ne gizli işler çeviren biriymişsiniz meğer ! Hayırlı olsun, kazasız-belasız, kullanım süresi boyunca güzel güzel fotoğraflar çekesiniz innnşallaaah !.. Bu da dilenci duası gibi oldu sanki bitişinde...
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Değişiklik sebebi : Nezaket ve araya mesafe koymak amaçlı sizli bizli yazışma. Pardon...
Hayırlı olsun hocam güle güle kullan :)
Söylemeden edemiyeceğim; Ellerinize sağlık, çok kaliteli bir haber olmuş.