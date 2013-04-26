Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri "26 Nisan 2013"

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Nikon





DxOMark, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens modelinin test sonuçlarını yayınladı

Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Nikon'un oldukça popüler modelleri arasında yer alan AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens modelinin sonuçlarını yayınladı.

Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark'ın yeni konuğu Nikon'un güncel lenslerinden AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II oldu. 36MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi D800 üzerinde yapılan testler sonucunda toplamda 29 puan alan lens modeli, yerine geldiği AF-S 70-200mm f/4G ED VR modelinde daha iyi performans sergileyerek, Nikon, Tamron ve Sigma'nın 70-200 lens modelleri arasında gösterdiği performans ile bir numaraya yerleşti.

Nikon'un başarılı lens modeli AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II, 2600$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Sigma

Sigma'nın 18-35mm F/1.8 DC HSM lensi Sony A-Mount gövdeler için de piyasaya sunulabilir

Geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulması ile fotoğraf dünyasında büyük bir heyecan uyandıran ve Zoom lens klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Sigma 18-35mm F/1.8 DC HSM, söylentiler doğru çıkarsa Sigma, Canon ve Nikon gövdelerden sonra, yakın zaman içerisinde A-Mount bağlantıya sahip Sony gövdeler ile uyumlu olarak da piyasaya sunulacak. Şimdilik Sony uyumlu versiyonunun çıkış tarihi belli olmasa da Sony kullanıcıları tarafından merakla beklenmeye başlanan lens, aşağıdaki teknik özelliklere sahip.

APS-C / DX gövdeler ile uyum

18-35mm (27-52.5mm)

Minimum F16

Maksimum F1.8

9 diyafram bıçağı

17 element 12 grup lens yapısı ( 5SLD, 4 Aspherical)

Ultrasonic otomatik netleme motoru (Dahili) (HSM)

72mm filtre çapı

810 gram ağırlık

121mm uzunluk





Samyang





Samyang, 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin resmi satış fiyatını açıkladı

Photokina 2012 şovu kapsamında resmi duyurusu yapılan Samyang 24mm F/3.5 Tilt Shift lensin daha önce belli olan çıkış tarihinden sonra, şimdi de resmi satış fiyatı açıklandı.





Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının uzun zamandır konuşulan 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lens modeli firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Nikon F, Canon EF ve Sony A gövdeler ile uyumlu olarak Mayıs ayı içerisinde 950 euro tavsiye edilen satış fiyatına sahip olarak piyasaya çıkacak. Daha sonra Canon M, Fujifilm X ve Samsung NX sistem fotoğraf makineleri için de kullanıcılar karşısına çıkartılacak olan lensin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;

F3.5-F22 diyafram aralığı

11 grup 16 element lens yapısı

0.2m minimum netleme mesafesi

82mm filtre çapı

83.5° görüş açısı

110.5mm uzunluk

+/-8° Tilt, +/-12mm Shift açısı





Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler.



