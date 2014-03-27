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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Mart 2014"

5 yıl
300
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus’un OMD E-M10 fotoğraf makinesiyle çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un OMD ailesinin tasarım çizgisi koruyarak hazırladığı Micro Four Thirds sistem fotoğraf makinesi OMD E-M10 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Teknik olarak 16 megapiksel 4/3 LiveMOS sensör, TruePic VII görüntü işlemcisi, 3-inç hareketli ve dokunmatik 1.037 milyon nokta LCD ekran, 200-25600 ISO aralığı, 60 - 1/4000 enstantane değeri, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 1/200 flaş senkron hızı, SD / SDHC / SDXC hafıza kart desteği, 1.44 milyon nokta elektronik vizör ve 1920 x 1080 piksel 30p video (H.264) çekim değeri gibi detaylarla gelen modelin PhotographyBlog tarafından yayınlanan yeni örnek çekimlerine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


Tamron

Tamron’un SP 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD lensi için yeni inceleme daha yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli lens üreticilerinden Tamron’un Canon, Nikon ve Sony gövdeler ile kullanılabilen ve teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip SP 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD lensi için “Steve’s Digicams” tarafından hazırlanmış yeni bir inceleme örnek fotoğraflar yayınladı. Yapılan inceleme sonrasında inanılmaz zoom aralığı, 4 durak avantaj verebilen titreşim önleme sistemi, sınıfına göre kompakt gövde yapısı, zoom ve netleme için yumuşak halkaları, suya dayanıklı gövdesi ve uygun fiyat etiketiyle beğeni toplayan Tamron SP 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD’nin ayrıntılarıyla örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



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