Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Mart 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus’un OMD E-M10 fotoğraf makinesiyle çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı
Olympus’un OMD ailesinin tasarım çizgisi koruyarak hazırladığı Micro Four Thirds sistem fotoğraf makinesi OMD E-M10 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Teknik olarak 16 megapiksel 4/3 LiveMOS sensör, TruePic VII görüntü işlemcisi, 3-inç hareketli ve dokunmatik 1.037 milyon nokta LCD ekran, 200-25600 ISO aralığı, 60 - 1/4000 enstantane değeri, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 1/200 flaş senkron hızı, SD / SDHC / SDXC hafıza kart desteği, 1.44 milyon nokta elektronik vizör ve 1920 x 1080 piksel 30p video (H.264) çekim değeri gibi detaylarla gelen modelin PhotographyBlog tarafından yayınlanan yeni örnek çekimlerine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Tamron
Tamron’un SP 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD lensi için yeni inceleme daha yayınladı
Sektörün önemli lens üreticilerinden Tamron’un Canon, Nikon ve Sony gövdeler ile kullanılabilen ve teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip SP 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD lensi için “Steve’s Digicams” tarafından hazırlanmış yeni bir inceleme örnek fotoğraflar yayınladı. Yapılan inceleme sonrasında inanılmaz zoom aralığı, 4 durak avantaj verebilen titreşim önleme sistemi, sınıfına göre kompakt gövde yapısı, zoom ve netleme için yumuşak halkaları, suya dayanıklı gövdesi ve uygun fiyat etiketiyle beğeni toplayan Tamron SP 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD’nin ayrıntılarıyla örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle