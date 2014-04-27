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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony RX100M3, AG-R2 model isimli kavrama aparatının kullanma kılavuzunda ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı fotoğraf makineleriyle son döneme damgasını vuran firmalardan Sony’nin RX100M3 fotoğraf makinesi, AG-R2 model isimli kavrama aparatının kullanma kılavuzunda ortaya çıktı. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz RX100M2’nin yerine hazırlanan RX100M3, teknik detayları henüz bilinmiyor olsa da 28-100mm f/1.8-2.8 lens modeli ve açılabilir vizör ile beraber kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Makinenin resmi duyurusu içinse 1 Mayıs tarihine işaret ediliyor. (SAR)


Canon

PhotographyBlog, Canon PowerShot G1 X Mark 2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün aktif fotoğrafçılık sitelerinden PhotographyBlog, Canon’un teknik olarak 4:3 formatında 13.1MP, 2:3 formatında 12.8MP çözünürlüğünde 1.5-inç CMOS sensör, 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-120mm f/2-3.9 lens, 31 noktalı otomatik netleme sistemi, çok sahneli optik görüntü sabitleme teknolojisi, 15–1/4000 enstantane değeri, 100-12,800 ISO aralığı, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ve hareketli (180 derece) LCD ekran, görüntü aktarımı yanında kontrol amaçlı Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ve lens üzeri iki adet kontrol tekeri ve otomatik netleme ile saniyede 3 kare, netleme kitleme seçeneğiyle ise saniyede 5 kare seri çekimi hızı gibi detaylara sahip üst düzey kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Makinenin özellikle düşük ışık performansını gözler önüne seren 25 adet tam boyuttaki örneğe buradan ulaşabilirsiniz.


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myhotyro 5 yıl
Croplu DSLR ile nerede ise aynı boyutta sensör var, bu büyük sensörde çözünürkük DSLRlerin neredeyse yarısı sayılır. USA fiyatı 800$. Bu şartlar altında yüksek ISO'da başarılı olması bir sürpriz değil, zorunluluk.
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IamConquest 5 yıl
Böyle giderse kompaktlarda DSLR'lerin imaj kalitesine yetişecek. Şunun yüksek iso performansına bakın!
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Blood Money 5 yıl
Biz Sony diyince fanboy diyorlar.
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