Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony RX100M3, AG-R2 model isimli kavrama aparatının kullanma kılavuzunda ortaya çıktı
Hazırladığı fotoğraf makineleriyle son döneme damgasını vuran firmalardan Sony’nin RX100M3 fotoğraf makinesi, AG-R2 model isimli kavrama aparatının kullanma kılavuzunda ortaya çıktı. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz RX100M2’nin yerine hazırlanan RX100M3, teknik detayları henüz bilinmiyor olsa da 28-100mm f/1.8-2.8 lens modeli ve açılabilir vizör ile beraber kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Makinenin resmi duyurusu içinse 1 Mayıs tarihine işaret ediliyor. (SAR)
Canon
PhotographyBlog, Canon PowerShot G1 X Mark 2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Sektörün aktif fotoğrafçılık sitelerinden PhotographyBlog, Canon’un teknik olarak 4:3 formatında 13.1MP, 2:3 formatında 12.8MP çözünürlüğünde 1.5-inç CMOS sensör, 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-120mm f/2-3.9 lens, 31 noktalı otomatik netleme sistemi, çok sahneli optik görüntü sabitleme teknolojisi, 15–1/4000 enstantane değeri, 100-12,800 ISO aralığı, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ve hareketli (180 derece) LCD ekran, görüntü aktarımı yanında kontrol amaçlı Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ve lens üzeri iki adet kontrol tekeri ve otomatik netleme ile saniyede 3 kare, netleme kitleme seçeneğiyle ise saniyede 5 kare seri çekimi hızı gibi detaylara sahip üst düzey kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Makinenin özellikle düşük ışık performansını gözler önüne seren 25 adet tam boyuttaki örneğe buradan ulaşabilirsiniz.
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