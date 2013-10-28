Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Ekim 2013"

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Fujifilm

Fujifilm'in gelecek çalışmaları hakkında yeni bilgiler

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm'in gelecek çalışmaları hakkında Photo Plus Expo fuarı kapsamında yeni bilgiler öğrenildi. Bu gelişmelere göre 2014 model lensleri için yeni bir harita yayınlayacağı söylenen, F/2.8 sabit diyaframa ve suya karşı dayanıklı yeni zoom lens planları olduğu belirtilen, yeni bir organik sensör üzerinde çalıştığı ve 1-2 yıl içerisinde FF (Tam Kare) sensöre sahip bir fotoğraf makinesi ile kullanıcıların karşısına çıkacağı açıklanan Fujifilm, ayrıca mega piksel sayısı ile ilgilenmediğini, hedeflerinin daha çok piksel yani görüntü kalitesini geliştirmek olduğunu belirtiliyor.





Sakar Sakar firması Kodak markası adı altında hazırladığı MFT sistem lens modellerini tanıttı

Thephoblographer internet sitesi tarafından Photo Plus Expo fuarı kapsamında görüntülenen MFT sistem Kodak 25mm f/0.95, 50mm f/1.1 ve 8mm f/3 balıkgözü lens modellerinin gövde kalitelerinin oldukça iyi olduğu, netleme ve diyafram halkalarının rahatlıkla kullanılabildiği ve otomatik netleme motoru içermedikleri belirtiliyor. 400$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtilen lenslerin piyasaya çıkış tarihleri hakkında ise bir bilgi maalesef bulunmuyor.



