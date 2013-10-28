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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Fujifilm
Fujifilm'in gelecek çalışmaları hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm'in gelecek çalışmaları hakkında Photo Plus Expo fuarı kapsamında yeni bilgiler öğrenildi. Bu gelişmelere göre 2014 model lensleri için yeni bir harita yayınlayacağı söylenen, F/2.8 sabit diyaframa ve suya karşı dayanıklı yeni zoom lens planları olduğu belirtilen, yeni bir organik sensör üzerinde çalıştığı ve 1-2 yıl içerisinde FF (Tam Kare) sensöre sahip bir fotoğraf makinesi ile kullanıcıların karşısına çıkacağı açıklanan Fujifilm, ayrıca mega piksel sayısı ile ilgilenmediğini, hedeflerinin daha çok piksel yani görüntü kalitesini geliştirmek olduğunu belirtiliyor.
Sakar
Sakar firması Kodak markası adı altında hazırladığı MFT sistem lens modellerini tanıttı
Thephoblographer internet sitesi tarafından Photo Plus Expo fuarı kapsamında görüntülenen MFT sistem Kodak 25mm f/0.95, 50mm f/1.1 ve 8mm f/3 balıkgözü lens modellerinin gövde kalitelerinin oldukça iyi olduğu, netleme ve diyafram halkalarının rahatlıkla kullanılabildiği ve otomatik netleme motoru içermedikleri belirtiliyor. 400$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtilen lenslerin piyasaya çıkış tarihleri hakkında ise bir bilgi maalesef bulunmuyor.


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a.f.y. 5 yıl en beğenilen
2014 yılı sonuna kadar yetiştirdiler yetiştirdiler tam kare yi. sonrasında atı alan üsküdarı geçer. gelecek tam kare cihazlarda. lens çeşitlerini bu plana göre yapıp boşu boşuna apsc lens yapmamaları gerekir firmaların artık.
hatta apsc için yapacakalrı lensleri ff lens olarak yapmaları lazım ki; ileriye uyuyumluluk olsun.
2014 yılı sonuna kadar yetiştirdiler yetiştirdiler tam kare yi. sonrasında atı alan üsküdarı geçer. gelecek tam kare cihazlarda. lens çeşitlerini bu plana göre ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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a.f.y. 5 yıl en beğenilen
2014 yılı sonuna kadar yetiştirdiler yetiştirdiler tam kare yi. sonrasında atı alan üsküdarı geçer. gelecek tam kare cihazlarda. lens çeşitlerini bu plana göre yapıp boşu boşuna apsc lens yapmamaları gerekir firmaların artık.
hatta apsc için yapacakalrı lensleri ff lens olarak yapmaları lazım ki; ileriye uyuyumluluk olsun.
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Vipracing 5 yıl
Son bir kaç yıldır iyice kıpırdandılar ama artık atağa kalkıcak duruma geldi gibi görünüyor Fuji , umarım daha iyi yerlere gelirler :)
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