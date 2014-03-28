Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon EOS 3D DSLR fotoğraf makinesi önümüzdeki yıl içerisinde gelebilir

Canon’un adından uzun süredir bahsedilen DSLR fotoğraf makinesi EOS 3D, Nortlight Images’in sitesinin elde ettiği son bilgilere göre önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulabilir. Genel özellikler açısından hali hazırda satılmakta olan 5D Mark 3’ün büyük abisi olarak nitelendirilen 3D, bu doğrultuda yüksek mega piksel değerine sahip bir FF (Tam Kare) sensör ve çağın gereklerine uygun olarak 4K video çekim desteğiyle karşımıza çıkabilir. Makinenin fiyatının da 5D Mark 3’den fazla olacağı yapılan tahminler arasında yer alıyor.





Not: Görsel temsilidir.









Sony





Sony A6000’in NEX-7 ve A65 ile otomatik netleme performansı açısında karşılaştırdığı yeni bir video yayınladı

Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi A6000, bu büyük lansman cümlesinin sonuçlarını göstermek adına farklı rakipleriyle yarıştırılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda sürekli netleme (AF-C) performansı açısından bir diğer aynasız fotoğraf makinesi NEX-7 ile SLT sistem A65 karşısına çıkartılan A6000, Sony Kore tarafından yayınlanan video ile kağıt üstünde sunduğu kararlı takibi pratikte de gösteriyor. Yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.



