Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mayıs 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon'dan yeni yazılım güncellemeleri
Sektörün önemli ismi Nikon, Capture NX-D için 1.2.1, ViewNX-i için 1.0.1 ve Picture Control Utility içinse 2.1.1 güncellemelerle yazılımlara gökyüzü fotoğrafçılığına özel olarak hazırlanan FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D810A desteğini ekledi. Ayrıca Nikon 1 V3 için yayınlanan firmware güncellemesi makineye Camera Control Pro 2 v2.22.0 desteğini getirdi. Detaylara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony'nin beklenen yeni A6xxx/A7xxx kamerası hakkında yeni bilgiler
Sony'nin uzun zamandır resmi duyurusu beklenen A6xxx ya da A7xxx isimli yeni aynasız fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda SonyAlpaRumors tarafından modelin A77II ile benzer bir su yalıtıma sahip olacağı, otomatik netleme performansının A6000'den daha hızlı (Sınıfında dünyanın en iyisi) olacağı ve A6000'den daha pahalıya satılacağı belirtildi. Modelin diğer detayları hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken, APS-C sensör taşıyacağı tahmin ediliyor.
Leica
Leica, 10 Haziran tarihinde yeni ürün / ürünler duyuracak
Sektörün prestijli firması Leica, MirrorlessRumors sitesinin elde ettiği bilgiye göre 10 Haziran tarihinde Münih merkezli olarak gerçekleştireceği bir etkinlik kapsamında görüntüleme sektörüne yönelik yeni ürün ya da ürünler duyuracak. Şimdilik bu ürünler hakkında herhangi bir bilgi maalesef bulunmuyor ancak büyük sürprizler bekleniyor.
Fujifilm
Fujifilm'den XF 33mm F/1.0 lens modeli gelebilir
X-Sistem aynasız fotoğraf makinelerini Fujinon lensleriyle güzel destekleyen Fujifilm, FujiRumors sitesinin daha önce doğru bilgiler veren bir kaynağına dayandırdığı son haberine göre XF 33mm F/1.0 lens modelini kullanıcıların beğenisine sunabilir. Şirketin son kararı olmadığı yani olası bir iptal ya da değişiklik yaşayabileceği belirtilen lens, X-Sistem makinelerde 49,5mm değerine denk geliyor ve bu haliyle porte çekimleri için ideal bir seçenek oluşturuyor.
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