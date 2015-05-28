Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mayıs 2015"

3 yıl
699
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon
Nikon'dan yeni yazılım güncellemeleri
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli ismi Nikon, Capture NX-D için 1.2.1, ViewNX-i için 1.0.1 ve Picture Control Utility içinse 2.1.1 güncellemelerle yazılımlara gökyüzü fotoğrafçılığına özel olarak hazırlanan FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D810A desteğini ekledi. Ayrıca Nikon 1 V3 için yayınlanan firmware güncellemesi makineye Camera Control Pro 2 v2.22.0 desteğini getirdi. Detaylara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Sony
Sony'nin beklenen yeni A6xxx/A7xxx kamerası hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin uzun zamandır resmi duyurusu beklenen A6xxx ya da A7xxx isimli yeni aynasız fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda SonyAlpaRumors tarafından modelin A77II ile benzer bir su yalıtıma sahip olacağı, otomatik netleme performansının A6000'den daha hızlı (Sınıfında dünyanın en iyisi) olacağı ve A6000'den daha pahalıya satılacağı belirtildi. Modelin diğer detayları hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken, APS-C sensör taşıyacağı tahmin ediliyor.
Leica
Leica, 10 Haziran tarihinde yeni ürün / ürünler duyuracak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün prestijli firması Leica, MirrorlessRumors sitesinin elde ettiği bilgiye göre 10 Haziran tarihinde Münih merkezli olarak gerçekleştireceği bir etkinlik kapsamında görüntüleme sektörüne yönelik yeni ürün ya da ürünler duyuracak. Şimdilik bu ürünler hakkında herhangi bir bilgi maalesef bulunmuyor ancak büyük sürprizler bekleniyor.
Fujifilm
Fujifilm'den XF 33mm F/1.0 lens modeli gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistem aynasız fotoğraf makinelerini Fujinon lensleriyle güzel destekleyen Fujifilm, FujiRumors sitesinin daha önce doğru bilgiler veren bir kaynağına dayandırdığı son haberine göre XF 33mm F/1.0 lens modelini kullanıcıların beğenisine sunabilir. Şirketin son kararı olmadığı yani olası bir iptal ya da değişiklik yaşayabileceği belirtilen lens, X-Sistem makinelerde 49,5mm değerine denk geliyor ve bu haliyle porte çekimleri için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Toshiba'nın 30 yıllık Taşınabilir Bilgisayar serüvenini konuştuk! 3 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörlerini Arıyor yarışması Yeni hediyelerle devam ediyor! 3 yıl Sony Xperia M4 Aqua mercek altında "Orta segment te artık su geçirmiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim