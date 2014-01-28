Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Pentax





Pentax’ın yeni HD DA 1.4x AW AF telekonvertör modeli ortaya çıktı

Fotoğraf pazarının öne çıkan firmalarından Pentax’ın HD DA 1.4x AW AF telekonvertör (Lensin odak uzaklığı yükseltmek için kullanılan ara bağlantı) modeli PentaxForums internet sitesi üzerine ortaya çıktı. Teknik olarak şimdilik HD kaplamaya, suya karşı dayanıklı gövde yapısına, SDM bağlantıya ve lens için motor yeteneğine sahip olduğu açıklanan telekonvertör, tahminler doğru çıkarsa Şubat ayında Japonya merkezli olarak düzenlenecek CP+ fuarı kapsamında resmi olarak görücüye çıkartılacak.













Olympus





Olympus’un yeni objektiflerinin teknik detayları ortaya çıktı

Kısa zaman içerisinde yeni fotoğraf makinesi ve objektif modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Olympus’un lens tarafındaki ürünlerinin bazı teknik detayları ortaya çıktı. Bu doğrultuda M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8’i 46mm filtre çapı, 0.25m minimum netleme mesafesi, 9 element 7 grup optik dizilim ve 7 diyafram bıçağıyla, EZ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f/3.5-5.6’yı ise 37mm filtre çapı, odak uzaklığına göre 20cm, 29cm, 25cm minimum netleme mesafeleri, 8 element 7 grup optik dizilim ve 7 diyafram bıçağıyla hazırlayan Olympus, hem lens hem de lens kapağı görevini üstlenen 9mm f/8.0 balıkgözü modelini ise 0.2m minimum netleme mesafesi, 5 element 4 grup optik dizilim ve sabit F/8 diyafram değeriyle geliştirmiş durumda.







