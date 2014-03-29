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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Mart 2014"

5 yıl
256
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS lens modeli Haziran ayına ertelendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in X-Sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu geliştirdiği yeni lensli XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS, FujiRumors’a gelen bilgiye göre Haziran ayına ertelendi. Daha önce Nisan ya da Mayıs gibi geleceği söylenen suya karşı dayanıklı 18-135mm yanında, yine suya karşı dayanıklı 16-55 ve 50-140 f2.8 lenslerin de Eylül ayında karşımıza çıkabileceği söyleniyor. X100S için hazırlanan tele lens dönüştürücü de Nisan ayı sonunda satışa sunulacak.


Samyang
DxOMark, Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yayınladığı lens ve fotoğraf makinesi incelemeleriyle adından sıkça söz ettiren DxOMark, bu sefer Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC lens modelini masaya yatırdı. Yapılan inceleme sonucunda genel olarak aldığı 33 puan ile Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED ve Carl Zeiss Distagon T 25mm f/2 ZF.2’nin 1 puan gerisinde kalan, keskinlik olaraksa Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED’yi 4 puanla geçen Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC, rakiplerinin 1700$ ve 1900$’lık fiyatları göz önüne alındığı zaman 670$’lık fiyatıyla büyük bir fiyat-performans lensi olduğunu gözler önüne serdi. Nikon D800 üzerinde yapılan testlerin ayrıntısına buradan ulaşabilirsiniz.

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