Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS lens modeli Haziran ayına ertelendi

Fujifilm’in X-Sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu geliştirdiği yeni lensli XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS, FujiRumors’a gelen bilgiye göre Haziran ayına ertelendi. Daha önce Nisan ya da Mayıs gibi geleceği söylenen suya karşı dayanıklı 18-135mm yanında, yine suya karşı dayanıklı 16-55 ve 50-140 f2.8 lenslerin de Eylül ayında karşımıza çıkabileceği söyleniyor. X100S için hazırlanan tele lens dönüştürücü de Nisan ayı sonunda satışa sunulacak.









Samyang

DxOMark, Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC lens incelemesini yayınladı

Yayınladığı lens ve fotoğraf makinesi incelemeleriyle adından sıkça söz ettiren DxOMark, bu sefer Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC lens modelini masaya yatırdı. Yapılan inceleme sonucunda genel olarak aldığı 33 puan ile Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED ve Carl Zeiss Distagon T 25mm f/2 ZF.2’nin 1 puan gerisinde kalan, keskinlik olaraksa Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED’yi 4 puanla geçen Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC, rakiplerinin 1700$ ve 1900$’lık fiyatları göz önüne alındığı zaman 670$’lık fiyatıyla büyük bir fiyat-performans lensi olduğunu gözler önüne serdi. Nikon D800 üzerinde yapılan testlerin ayrıntısına buradan ulaşabilirsiniz.