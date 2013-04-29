Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Nisan 2013"

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Samsung

Samsung'un Android işletim sistemine sahip kompakt fotoğraf makinesi GC110 Galaxy için ön siparişler alınmaya başlandı.





Akıllı cep telefonlarından sonra yavaş yavaş dijital fotoğraf makineleri üzerinde de yaygınlaşmaya başlayan Android işletim sistemine sahip Samsung GC110 Galaxy modeli için, yabancı alışveriş siteleri ön sipariş almaya başladı.

Teknik olarak Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine ( 1.4GHz dört çekirdekli işlemci), 16.3MP 1/2.3" BSI CMOS sensöre, 21 kat optik yakınlaştırma sağlayan 23-483mm lense, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı seçeneklerine, Super Clear 4.8-in dokunmatik LCD ekrana, elde çekimlerde daha net fotoğraflar ortaya çıkmasına imkan sağlayan dahili optik görüntü sabitleme teknolojisine ve Full HD 1920x1080P 30FPS video çekim kapasitesine sahip.

70.8 x 128.7 x 19.1mm boyutları ve 330 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir bir model olan Samsung GC110 dijital fotoğraf makinesi, yurt dışı alışveriş siteleri üzerinden 450$ ön sipariş fiyatı ile satın alınabiliyor.

Nikon





Nikon, D800E DSLR fotoğraf makinesi ile kullanılmasını tavsiye ettiği lens modelleri listesini güncelledi.

Nikon'un geçtiğimiz sene D800 fotoğraf makinesi ile beraber olarak duyurduğu D800E fotoğraf makinesi ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini yayınladığı listesini güncelledi.

36MP çözünürlüğe sahip ve D800 fotoğraf makinesinden AA filtresi olmayan sensör yapısı ile ayrılan D800E, bu yüksek çözünürlüğü iyi lensler ile tam anlamıyla ortaya koyabiliyor. Bu doğrultuda Nikon'da, FF (Tam Kare) sensör yapısına sahip D800E fotoğraf makinesi ile tavsiye ettiği ya da en iyi performans alınabilecek lens modellerini yayınladığı listeyi yeni duyurulan lensler doğrultusunda güncelleyerek, kullanıcılar karşısına tekrardan çıkarttı.

İşte Nikon'un Nikon D800E DSLR fotoğraf makinesi ile kullanılmasını tavsiye ettiği Nikkor lens modelleri ve yurt dışı fiyatları;

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED ($1,996.95)

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ($1,886.95)

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II ($2,396.95)

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR ($1,396.95)

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR ($1,256.95)

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR ($596.95)

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR ($1,296.95)

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II ($6,749.00)

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED ($1,999.00)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G ($696.95)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G ($1,619.00)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ($1,649.00)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G ($496.95)

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II ($5,819.95)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II ($5,799.00)

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR ($8,999.00)

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR ($8,399.00)

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR ($9,799.00)

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED ($549.00)

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ($899.00)

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED ($1,999.00)

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED ($1,899.00)

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D ($1,829.00) Listede en ilgi çeken nokta ise, Nikkor ailesinde yer alan 50mm F/1.8 ya da 50mm F1/.4 modellerinin listede yer almıyor olması oldu.





Blackmagicdesign





Blackmagicdesign firmasının Pocket Cinema Camera modeli ile çekilmiş ilk örnek video yayınlandı.

Geçtiğimiz NAB2013 fuarında ilk olarak karşımıza çıkan ve daha sonra firma tarafından resmi olarak duyurulan Blackmagicdesign'ın yeni sinema kamera modeli Blackmagic Pocket Cinema Camera ile çekilmiş ilk örnek video yayınladı.

128x38x66mm boyutları ve 355 gram ağırlığı ile oldukça kompakt yapıda geliştirilen kamera teknik olarak, 1080HD Super 16mm sensöre, 1920x1080P (23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p) efektif video çözünürlüğüne, 13 durak dinamik aralığa, Micro Four Thirds (Adaptör yardımıyla farklı lensler ile uyumlu) lensler ile kullanılabilme olanağına, kayıpsız sıkıştırılmış yüksek kaliteli Apple ProRes 422 ve CinemaDNG 12 bit Raw çekim kapasitesi yanında, 3.5" 800x480 piksel LCD ekrana sahip.

Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen ve Temmuz ayında 995$ fiyat etiketine sahip olarak dünya çapında satılmaya başlanacak olan Blackmagic Pocket Cinema Camera ile çekilmiş ilk video örneğini aşağıdan izleyebilirsiniz.







