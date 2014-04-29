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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon, 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi S2’yi kısa süre içerisinde duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
1 serisi fotoğraf makinesi ailesiyle aynasız pazarda yer alan Nikon, NikonRumors’un son haberine göre seriye S2 modelini de eklemeye hazırlanıyor. Mayıs ayında duyurulması beklenen model, şimdilik öğrenildiği kadarıyla da teknik olarak 14.2MP çözünürlüğünde sensöre ve otomatik netleme için 73 sahne algılama ile 135 kontrast algılama noktalarına sahip olacak. S1’in yerine gelecek olan S2, tahminler doğru çıkarsa ABD pazarı dışında satışa sunulacak.

Not: Görsel temsilidir. (Nr)


Sony

Sony, A77II ve RX100M3’ü 30 Nisan tarihinde görücüye çıkartabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin üzerinde çalıştığını bilinen yeni fotoğraf makinesi modelleri A77II ve RX100M3, daha önce söylenenin aksine 1 Mayıs yerine 30 Nisan tarihinde karşımıza çıkabilir. Londra merkezli Worldphoto etkinliği kapsamında tanıtılabileceği söylenen modellerden A77II 24MP sensör, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve hızlı elektronik vizör ile otomatik netleme sistemiyle beklenirken, RX100M3’ün ise 28-100mm f/1.8-2.8 lens ile açılabilir vizör taşıyacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (SAR)


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