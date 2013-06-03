Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon EF 11-22mm f/4-5.6 IS STM lensini yakında duyurabilir

Canon'un aynasız sistem fotoğraf makinesi EOS M için yeni bir lens modelinin kısa sürede duyurulacağını açıklayan Digicame-info, bu lensin EF 11-22mm f/4-5.6 IS STM olacağını belirtti. Hakkında daha fazla ayrıntı yer almayan lens yanında, Canon'dan yıl içinde aynasız fotoğraf makinesi ile uyumlu iki yeni lens modeli daha bekleniyor.





Dpreview

Dpreview, Olympus PEN E-P5 incelemesinin güncelledi

Fotoğraf dünyasının önemli siteleri arasında yer alan Dpreview, daha önce ilk görüşlerini aktardığı Olympus PEN E-P5 incelemesini güncelleyerek daha derin analizlerde bulunarak, daha çok örnek fotoğraf paylaştı. Olympus aynasız sistem fotoğraf makinesini PEN E-P5 modelini geçtiğimiz Mayıs ayında duyurmuş ve makine fotoğraf severler tarafından beğeni ile





Dpreview tarafından yapılan ayrıntılı inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



