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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon
Canon EF 11-22mm f/4-5.6 IS STM lensini yakında duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un aynasız sistem fotoğraf makinesi EOS M için yeni bir lens modelinin kısa sürede duyurulacağını açıklayan Digicame-info, bu lensin EF 11-22mm f/4-5.6 IS STM olacağını belirtti. Hakkında daha fazla ayrıntı yer almayan lens yanında, Canon'dan yıl içinde aynasız fotoğraf makinesi ile uyumlu iki yeni lens modeli daha bekleniyor.

Dpreview 
Dpreview, Olympus PEN E-P5 incelemesinin güncelledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli siteleri arasında yer alan Dpreview, daha önce ilk görüşlerini aktardığı Olympus PEN E-P5 incelemesini güncelleyerek daha derin analizlerde bulunarak, daha çok örnek fotoğraf paylaştı. Olympus aynasız sistem fotoğraf makinesini PEN E-P5 modelini geçtiğimiz Mayıs ayında duyurmuş ve makine fotoğraf severler tarafından beğeni ile

Dpreview tarafından yapılan ayrıntılı inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 


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