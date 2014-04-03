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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon

Nikon 1 J4 aynasız fotoğraf makinesi, yeni 18-300mm lens modeliyle beraber duyurulacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve hali hazırda satılmakta olan 1 serisi J3’ün yerine hazırlanan yeni aynasız fotoğraf makinesi J4, NikonRumors’un elde ettiği son bilgilere göre aynasız sistemler için hazırlanan yeni 18-300mm lens modeliyle beraber duyurulacak. 550 gram ağırlığa ve tamamen plastik gövde yapısına sahip olacağı söylenen lens, tahminler doğru çıkarsa 300mm’de F/6.3 diyafram değeri sunacak. Bu arada NikonRumors, Nikon 1 J4’ün dokunmatik LCD ekrana ve 1/60 saniye flaş senkronizasyon hızına sahip olacağını ekstra bilgi olarak açıklamış durumda.

Not: Görsel temsilidir. / (NR)


Sony

Sony A77II, 24MP çözünürlüğünde bir sensörle gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin A77 model isimli fotoğraf makinesi yerine Mayıs ayında duyurması beklenen A-Mount bağlantı yapılı yeni çözümü A77II, SonyAlphaRumors sitesine göre 24MP çözünürlüğünde bir sensör ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip APS-C algılayıcı aynasız fotoğraf makinesi olarak nitelendirilen A6000 içerisinde kullanılan ile aynı olup olmadığı bilinmeyen bu 24MP sensör yanında, A77II’nin Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip olacağı farklı kaynaklardan gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Not: Görsel temsilidir. / (SAR)


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ozturert 5 yıl
Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi A6000
değil de,
Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip APSC algılayıcılı aynasız fotoğraf makinesi A6000
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 5 yıl ozturert
ozturert

Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi A6000
değil de,
Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip APSC algılayıcılı aynasız fotoğraf makinesi A6000



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