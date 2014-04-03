Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon 1 J4 aynasız fotoğraf makinesi, yeni 18-300mm lens modeliyle beraber duyurulacak

Nikon’un geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve hali hazırda satılmakta olan 1 serisi J3’ün yerine hazırlanan yeni aynasız fotoğraf makinesi J4, NikonRumors’un elde ettiği son bilgilere göre aynasız sistemler için hazırlanan yeni 18-300mm lens modeliyle beraber duyurulacak. 550 gram ağırlığa ve tamamen plastik gövde yapısına sahip olacağı söylenen lens, tahminler doğru çıkarsa 300mm’de F/6.3 diyafram değeri sunacak. Bu arada NikonRumors, Nikon 1 J4’ün dokunmatik LCD ekrana ve 1/60 saniye flaş senkronizasyon hızına sahip olacağını ekstra bilgi olarak açıklamış durumda.













Sony





Sony A77II, 24MP çözünürlüğünde bir sensörle gelebilir

Sony’nin A77 model isimli fotoğraf makinesi yerine Mayıs ayında duyurması beklenen A-Mount bağlantı yapılı yeni çözümü A77II, SonyAlphaRumors sitesine göre 24MP çözünürlüğünde bir sensör ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip APS-C algılayıcı aynasız fotoğraf makinesi olarak nitelendirilen A6000 içerisinde kullanılan ile aynı olup olmadığı bilinmeyen bu 24MP sensör yanında, A77II’nin Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip olacağı farklı kaynaklardan gelen bilgiler arasında bulunuyor.







