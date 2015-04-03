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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Nisan 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samyang 
Samyang, beklenen 100mm F/2.8 lensini resmi olarak duyurdu
Farklı isimler altında fiyat-performans oranı yüksek manuel lensler hazırlayan Samyang, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen 100mm F/2.8 Makro lensini resmileştirdi. Odak uzaklığıyla doğa çekimleri için oldukça ideal bir seçenek oluşturan lens, HR, ED ve UMC kaplama / optik teknolojileriyle yüksek fotoğraf kalitesi vaat ederken, 9 diyafram bıçağı taşıyor ve otomatik netleme sistemi ise yer almıyor. Lensin ayrıca video çekimlerine özel 100mm T3.1 VDLSR Makro versiyonu da bulunuyor. Canon EOS, Nikon AE, Pentax K, Sony Alpha, Canon M, Fujifilm X, Samsung NX, Sony E, FT ve MFT sistemler ile uyumlu hazırlanan lensin fiyatı ise 550$ seviyesinde.

Olympus 
Olympus'un TG-4 model isimli kompakt fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli oyuncularından Olympus'un TG-3 yerine hazırladığı zorlu şartlara dayanıklı Tough serisi yeni TG-4 fotoğraf makinesi ortaya çıktı. Kısa zaman içerisinde duyurulması beklenen ancak hakkında şimdilik herhangi bir teknik bilgi yer almayan modelin, tasarımsal olarak da farklı bir çizgi taşımadığı görülüyor.


Canon
Canon EOS C300 Mark 2 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Dünya devi Canon'un Nisan ayı içerisinde düzenlenecek NAB 2015 fuarı öncesinde duyurması beklenen yeni video odaklı kamerası EOS C300 Mark 2, CanonRumors'un son haberine göre özellikle Dual Pixel netleme teknolojisi açısından önemli geliştirmeler alacak. 4K video çekebileceğini bildiğimiz modelin, nispeten daha farklı gövde yapısıyla da karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor.

Sony
Sony A7000'in ertelendiği belirtiliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin uzun zamandır bilgileri gelen ayanasız fotoğraf makinesi A7000, SonyAplhaRumors'un son haberine göre 4K video çekimi sırasında meydana gelen yazılımsal çökme (Buna ısınma neden oluyor olabilir) sorunları nedeniyle ertelenmiş durumda. Makinenin yeni çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yer almazken, bir ihtimal Mayıs ayı içerisinde gelebileceği düşünülüyor.

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skylineGTR_34 4 yıl
Samyang bu sefer guldurmedi[>:]
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